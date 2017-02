Victoria para recordar Deportes 21/02/2017 Redacción BASQUETBOL

Ampliar FOTO LIBERTADSUNCHALES.COM.AR EN CASA SE AFIANZA./ Libertad vapuleó a San Lorenzo.

Libertad pisó fuerte el domingo en el Hogar de los Tigres y derrotó por 84-53 al líder de la Conferencia Sur, San Lorenzo de Almagro, por la Segunda Fase de La Liga. Lucas Goldenberg fue la figura en el local, al aportar 15 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. También se destacó el interno Alejandro Alloatti, con 11 unidades, 6 recobres y 3 pases gol.

Un dato saliente, es que los 53 puntos de San Lorenzo ante Libertad, es la mínima del Ciclón en la Liga Nacional. La anterior, 55 vs Ferro en la temporada 2015/16. Por el lado de la visita, Jerome Meyinsse sumó 12 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, aunque el máximo anotador del equipo fue Gerald Fitch, con 20 tantos. Cabe destacar que el Ciclón no contó con Marcos Mata (desgarro en el sóleo izquierdo), Mathías Calfani (desgarro en el aductor izquierdo) y Nicolás Aguirre (lumbalgia).

San Lorenzo perdió 12 balones en la primera etapa y mucho tuvo que ver la presión impuesta por los Tigres, que en el comienzo del segundo tiempo marcaron una ráfaga de 7-0 para escaparse 49 a 26. El Ciclón no pudo en defensa, y el local no perdonó.

De esta manera, el elenco dirigido por Facundo Muller suma mucho en lo anímico y afianza la posibilidad de clasificarse a los play offs.

En el próximo juego, Libertad chocará con Peñarol (mañana) y San Lorenzo con Instituto.



OTRO TITULO DEL CHAPU

A los 37 años, Andrés Nocioni sigue agrandando su enorme carrera en España. En una nueva final con el Real Madrid, el histórico jugador de la Selección volvió a festejar en un torneo que ya se le hizo costumbre. En Vitoria, el conjunto de la capital superó el domingo por 97-95 a Valencia y se consagró campeón de la Copa del Rey por cuarta vez consecutiva, ratificando su dominio en la competencia.

El argentino, que sumó 3 rebotes y 2 asistencias, levantó el trofeo del torneo por quinta ocasión en su carrera.