Los árboles son seres vivos



Sr. Director:



Los árboles nacen (o los hacemos nacer), crecen, dan sus frutos o su sombra y mueren. Lo importante para los hombres es acompañarlos en su ciclo de vida. Para ello están los especialistas. Nosotros los rafaelinos contamos con un exciudadano, el Ing. Agr. Luis Rey, quien se ha especializado en forestación y bosques nativos, al cual podría recurrir el Municipio para asesorarse sobre cómo tratar a estos "seres vivos".

Corresponde aclarar que nosotros no los plantamos, ni elegimos las especies pensando en cuáles eran más convenientes para las calles o para los parques u otros espacios públicos, pero ahora debemos afrontar que los ejemplares que están, deben ser atendidos.

¡Menudo problema para los profesionales municipales que tienen que dar solución a los inconvenientes que algunos plantean!

Nadie piensa que de la noche a la mañana hay que talar a todos los ejemplares y poner otros nuevos... Habrá que estudiar cómo se asume esa responsabilidad, tal vez en forma gradual.

Hoy, como están las cosas, los funcionarios responsables deben estar preocupados por lo que les espera y por los reclamos de los ciudadanos cuyas voces se empiezan a hacer oír. Variados han sido los reclamos, no sólo de los vecinos afectados sino del concejal Lisandro Mársico a quien el Municipio tampoco escucha a pesar de la razón que fundamenta sus dichos. Tenemos a los obreros, con indicaciones superiores, que no reciben las instrucciones que corresponden a la poda de cada especie (según los profesionales) y de este modo favorecen la estrepitosa caída de los ejemplares añosos, con cada tormenta. Pero la tozudez de los encargados de Espacios Públicos parece superar la peligrosidad y daño que varios de estos ejemplares están ocasionando.

No sólo los plátanos de calle Alvear son un problema para los habitantes de la ciudad y sus propiedades. Varias han sido las llamadas que he recibido de personas afectadas por distintas especies en otros barrios donde tampoco se los escucha.

Espero que el intendente Castellano comprenda la gravedad de la situación y arbitre ya los medios para una solución en beneficio de la ciudad y de los "seres vivos".



Oscar Scalenghe

DNI 6.299.187