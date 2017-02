Noticias al Cierre Nacionales 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

EN 2016, HOSPITALES BONAERENSES ATIENDEN

CIFRA RECORD DE PERSONAS SIN OBRA SOCIAL

LA PLATA, 21 (NA). - Los hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires alcanzaron en 2016 un récord de atención de 3 millones de personas sin obra social o algún tipo de cobertura sanitaria, con un crecimiento del 162% respecto del 2015, se informó oficialmente ayer. La ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, dijo que ese récord demuestra "un esfuerzo claro" en el camino a dar "cobertura universal".



LA CANASTA BASICA PORTEÑA

SUBIÓ 34% SEGUN DATOS OFICIALES

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Una familia porteña necesitó en enero último un ingreso mensual de $13.821,47 para no ser considerada pobre, y ya que la canasta básica registró un aumento del 34% comparada con el mismo período del 2016. El costo de esa canasta para una familia tipo aumentó 1,3% en enero respecto de diciembre último, de acuerdo con las cifras de la Dirección de Estadísticas porteña.



LOS ALQUILERES AUMENTAN POR

ENCIMA DE LA INFLACION PROYECTADA

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Centro de Corredores Inmobiliarios advirtió ayer que los alquileres se están renovando con un incremento del 25%, mientras que para el segundo año de contrato la suba se proyecta al 30%. Se trata, de ese modo, de un nuevo incremento que presionará sobre la inflación, cuya meta es inferior al 20%, según lo esperado por el Gobierno. De acuerdo con datos de la Asociación Inquilinos Agrupados, hay 6,5 millones de personas que rentan una propiedad en la Argentina y deben hacer frente a aumentos "indiscriminados".



ORGANIZACIONES SOCIALES

ACAMPARAN EN EL OBELISCO

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La organización Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizarán hoy una protesta con ollas populares y un acampe en el Obelisco a raíz de la demora en la reglamentación de la ley de Emergencia Social y en repudio a medidas económicas del Gobierno de Mauricio Macri. En un punto de quiebre del acuerdo de paz sellado con la Casa Rosada, también reclamarán por los "20 mil trabajadores" que se verían afectados por la discontinuidad de los planes Construir Empleo y Programa de Trabajo Autogestionado.



AHORA, PANADEROS PROMETEN QUE

EL PRECIO DEL PAN NO AUMENTARA

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Panaderos de la provincia de Buenos Aires ahora salieron a prometer que el precio del pan no aumentará 15%, a unos 50 pesos el kilo, a pesar de que la semana pasada habían advertido ese ajuste.



BONADIO CITO A INDAGATORIA A SABBATELLA

POR LA ADECUACION DEL GRUPO CLARIN

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio citó a prestar declaración indagatoria al exdirector de la Afsca, Martín Sabbatella, en el marco de la causa iniciada por la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audivisual, norma modificada por decreto del presidente Mauricio Macri a poco de asumir. Se trata de una causa penal que se le sigue a Sabbatella por el presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público".



CON UNA CARTA DEL PAPA, VERA

DESMINTIO UN ALEJAMIENTO

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El legislador porteño de Bien Común Gustavo Vera desmintió ayer que se haya alejado del Papa Francisco y publicó una carta que el Sumo Pontífice le envió recientemente. Vera rechazó así las versiones periodísticas que hablaban sobre un supuesto enfriamiento de las relaciones entre él y Jorge Bergoglio tras un coloquio sobre la paz del que participó el también líder de La Alameda en el Vaticano.