Todos los detalles

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Deportes 21/02/2017
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Estadio: Parque.
Arbitro: César Ceballos (Córdoba).
Horario: 21.

Ben Hur: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Ezequiel Kinderknecht, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso, Daniel González; Matías González, Gastón Palma y Alejandro Carrizo o Emir Izaguirre; Juan Weissen. DT: Gustavo Barraza.

Atlético Camioneros: Leandro Evangelisti; Jonathan Argañaraz, Sebastián Alvarez, Matías Lozano y Leonardo Vitale; Laureano Tello, Marcelo Benítez, Juan Navarro y Enzo Sotelo o Darío Gianaschi; Jorge Gonzalez y Alexis Cabrera. DT: Guillermo Calleri.

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