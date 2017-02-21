Todos los detalles

Estadio: Parque.
Arbitro: César Ceballos (Córdoba).
Horario: 21.
Ben Hur: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Ezequiel Kinderknecht, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso, Daniel
González; Matías González, Gastón Palma y Alejandro Carrizo o Emir Izaguirre; Juan Weissen. DT: Gustavo Barraza.
Atlético Camioneros: Leandro Evangelisti; Jonathan Argañaraz, Sebastián Alvarez, Matías Lozano y Leonardo Vitale; Laureano Tello, Marcelo Benítez, Juan
Navarro y Enzo Sotelo o Darío Gianaschi; Jorge Gonzalez y Alexis Cabrera.
DT: Guillermo Calleri.
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Deportes 21/02/2017 Redacción
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