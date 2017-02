Pechito López terminó conforme Deportes 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

El piloto argentino José María "Pechito" López, tras terminar décimo en la carrera de Fórmula E, aseguró que pudo haber llegado entre "los cinco o seis", y sostuvo que se va más conforme que en la carrera anterior. "Me sentí muy bien, que podía atacar y hasta más rápido que los autos de adelante. Pero hubo cosas que pasaron, como los dos toques con (Antonio) Da Costa y (Maro) Engel y luego cuando salimos de boxes perdimos tres puestos, no sabemos porqué, ya que salieron tres autos adelante que nosotros ya habíamos pasado y no perdimos tiempo", explicó el cordobés en diálogo con NA. No obstante, aclaró que hubo un "problema de software" en el auto, que le arrojaba un problema de energía, "lo que nos hizo perder tiempo". "Si uno considera las cosas que pasaron, terminar así, es fácil decir que bien podríamos haber terminado entre los cinco o seis", aseguró López, quien corre para el equipo DS Virgin. López comentó que tenía "una estrategia más conservadora que los otros, al menos en el primer auto, pero en el segundo no, aunque nos arrojaron un problema de software que no era tal". El piloto oriundo de Río Tercero, agregó que hubo "un progreso grande" en su performance dentro de la categoría, pese a que tuvo el mismo puesto que en Marruecos y logró sumar su segundo punto en la temporada. En la clasificación López se pegó contra una paredón, al ingreso a la recta opuesta, que obligó a su largada en el último lugar, pero indicó que "al subirme al auto con el que choqué, en la carrera, tuve la misma sensación de que iba más suelto, por algún motivo, y ya lo evaluaremos".