Carrió no quiere más "errores" del Gobierno Nacionales 21/02/2017 Redacción Para la legisladora no hubo "mala fe" en el acuerdo con el Correo, pero advirtió que "no puede haber más errores".

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró ayer que en el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino S.A. no hubo "mala fe", pero consideró que "no puede haber más errores" en el gobierno nacional. Luego de los cortocircuitos con el Poder Ejecutivo por el anulado cambio en el cálculo de las jubilaciones, Carrió se refirió al convenio firmado con el Correo y evaluó que no hubo "mala fe", aunque afirmó que el Gobierno debió prever un "conflicto de interés".

"Lo que hace (el ministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad es correcto desde el punto de vista de una propuesta de un concurso preventivo. No está mal conforme a la ley. Lo que sí está mal es no haber integrado todas las demandas del Grupo Macri y lo que sí está mal es que tenía que haber existido un mecanismo, cosa que el Presidente (Mauricio Macri) lo tiene clarísimo, para desprenderse de toda decisión que tenga que ver con grupos económicos familiares", subrayó la diputada.

En declaraciones a radio Mitre, la dirigente oficialista afirmó que "la decisión del Presidente de retroceder" en el caso del Correo "ha sido correcta, no porque fuera incorrecto sino porque había conflicto de intereses". En ese contexto, la líder de la CC-ARI cuestionó duramente a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y advirtió que ella y "algunos fiscales están tratando de llenar de imputaciones al Presidente".

"La propuesta no estaba hecha fuera de la Justicia, ni siquiera había sido aprobada, tenía que expedirse la Cámara, con lo cual no era algo que estaba cerrado, ni cerrado a la luz pública", resaltó Carrió. En ese sentido, respaldó al jefe de Estado y sostuvo que "tiene enormes conflictos con su familia por su estatus político".