Aguad al Congreso Nacionales 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, concurrirá hoy a la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados para informar sobre la decisión del Gobierno de dar de baja el acuerdo para condonar la deuda que mantenía el Grupo Socma con el Estado por la gestión al frente del Correo Argentino. La cita se llevará a cabo a las 15:00 en la sala de reuniones del anexo C de la Cámara baja, donde Aguad enfrentará cara a cara, por primera vez, a los diputados de la oposición, quienes le exigirán explicaciones por la errática postura del Gobierno, que tras el estallido del escándalo por el controversial acuerdo que beneficiaba a Franco Macri, decidió retrotraer el trámite a "foja cero".

Según trascendió, Aguad dispondrá de 45 minutos para exponer en la comisión que preside el massista cordobés Juan Brügge, y luego los diputados podrán formularle preguntas o realizar comentarios, por un máximo de cinco minutos cada uno. El jueves pasado, y en medio de un clima de extrema tensión agudizado por los anuncios del Gobierno en materia previsional, el presidente Mauricio Macri decidió dar marcha atrás con el polémico acuerdo al que había llegado el Estado con el Grupo Socma para condonar una deuda estimada en 70 mil millones de pesos, y que para la oposición implicaba un evidente caso de conflicto de intereses.

Pese a los denodados esfuerzos de Macri, que reconoció "errores" en la propuesta técnica del Poder Ejecutivo, por demostrar que "no hay ningún hecho consumado" dado que "nadie cobró, nadie pagó ni condonó nada", el Gobierno no pudo evitar el cimbronazo político en la opinión pública, que motivó denuncias penales por parte de diputados y dirigentes del Frente para la Victoria, e incluso rispidices dentro del bloque oficialista.

De hecho, el martes pasado Aguad debió concurrir al Congreso por expreso pedido de los legisladores de Cambiemos, algunos de los cuales expresaron dudas sobre los fundamentos jurídicos y técnicos del acuerdo, y responsabilizaron al ministro por la crisis política desatada.

Al día siguiente, la polémica siguió su curso en el recinto de Diputados, donde el Cuerpo de legisladores deliberaba en torno a la reforma de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), cuya aprobación corrió peligro a raíz del malestar que generó en sectores de la oposición la difusión del acuerdo, sumado a los cambios en la actualización de los haberes jubilatorios.

El martes pasado, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al jefe de Estado y a Aguad luego de determinar que la denuncia merece una investigación dado que "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios".