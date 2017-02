Vidal ensayó una nueva defensa Nacionales 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo ayer que "es imposible pedirle a un Gobierno que no se equivoque" y aseguró que le va a "poner el cuerpo a la campaña" electoral de octubre. Vidal defendió de esta manera la postura del Ejecutivo nacional luego de la polémica generada por el acuerdo con el Correo Argentino y la modificación en la cuenta para actualizar los haberes jubilatorios.

"Yo creo que es imposible pedirle a un Gobierno que no se equivoque. Lo hacemos humanos, que tomamos decisiones y cometemos errores. El mayor costo para la gente es que no le mostremos resultados, no van a dejar de creer en nosotros porque nos equivoquemos", explicó.



JUEZ PIDIO CORREGIR

LAS "TORPEZAS"

El embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, admitió que hubo "torpezas" en el Gobierno y pidió corregirlas, al tiempo que consideró que "el horno no está para bollos" en el país. "Estamos cometiendo algunas torpezas que son difíciles de explicar. Yo lo veo y digo ¿cómo podemos ser tan pelotudos?", señaló el exsenador nacional por Córdoba.

El embajador en Ecuador afirmó que vivió "con mucha angustia" y "mucha bronca" el tema de las jubilaciones. "Nos costó horrores ganar esta elección; y si estuviéramos jugando al fútbol yo le diría al arquero mío: ´Loco, las que van afuera, dejalas afuera, no hace falta que las metas´", señaló el exlegislador.



ADVERTENCIA DE PINEDO

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtió ayer que existen algunos sectores "psicóticos" que aspiran a que el presidente Mauricio Macri "no termine el mandato", aunque destacó que "son grupos marginales". "Hay algunos medios psicóticos que manifiestan que Macri no termine el mandato", señaló Pinedo, al minimizar el peso de ese tipo de expresiones.