Atlético de Madrid y el City, los favoritos Deportes 21/02/2017 Redacción CHAMPIONS LEAGUE

El Atlético de Madrid de Diego Simeone y el Manchester City de Pep Guardiola encaran como claros favoritos sus duelos de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones que disputarán este martes frente a Bayer Leverkusen y Mónaco, respectivamente.

Los colchoneros eliminaron a los alemanes también en octavos en la temporada 2014/2015, en la que empezaron perdiendo en la ida en Leverkusen (1-0), antes de igualar en la vuelta en Madrid y clasificarse en los penales (3-2).

Eliminados de la Copa del Rey y alejados de los primeros puestos de la Liga, pese a ir cuartos, la Liga de Campeones se perfila como uno de los grandes objetivos para los pupilos de Diego Simeone, que dejaron escapar el pasado año el título ante el Real Madrid en esta competición.

En la otra eliminatoria, el Manchester City y el Mónaco llevan tiempo preparando el enfrentamiento como demuestran sus empates el pasado fin de semana frente al Huddersfield (0-0) en los octavos de final de la Copa de Inglaterra y el Bastia (1-1) de liga.



Los juegos de hoy (16:45): Leverkusen vs Atlético de Madrid, Manchester City vs Mónaco. Mañana: Porto vs Juventus, Sevilla vs Leicester City.