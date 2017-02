El estudio integral de Nación sobre la movilidad volvió "a foja cero" Locales 21/02/2017 Redacción ESPERAN PODER COMENZAR A MEDIADOS DE AÑO

En septiembre del año pasado contábamos en estas páginas que se firmaría con la Nación un convenio para un estudio integral de la movilidad local que abarcaría no sólo al transporte público de pasajeros, sino también a automóviles, motos, bicicletas y peatones. Esto permitiría una readecuación de las líneas de los minibuses en el futuro y, en una segunda etapa, podría ampliarse al resto de las comunas del área metropolitana. Pero ahora, todo volvió a "foja cero": es que hubo un cambio en el área de donde se requiere hacer un trámite y se pasó del Ministerio de Transporte al de Interior y Obras Públicas. La novedad la comentó Juan Porta, subsecretario de Movilidad Pública del Municipio, a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"Tuvimos casi una vuelta a reiniciar el trámite. En noviembre o diciembre hubo una reestructuración en la Nación y nos dijeron que debíamos presentar el trámite en otra oficina. Ya hicimos la presentación y realizamos las gestiones", indicó.

"Esperamos que para mediados de este año podamos empezar a hacer algo", dijo Porta.

Recordemos que el convenio había sido pensado para poder lograr un rediseño del sistema público de pasajeros. Es que a medida que fue creciendo la ciudad, se fueron "estirando" las líneas de minibuses, pero se hizo de manera desordenada y no utilizando correctamente una técnica.

Este estudio implicaría contemplar toda la movilidad integral de la ciudad, para que dé una referencia completa de cómo nos movemos los rafaelinos: cómo usamos el auto, adónde vamos, qué distancias recorremos y con qué vehículo, cuándo usamos la bicicleta, por qué no usamos el transporte público de pasajeros, qué costo implica para la familia "Es un estudio bastante detallado y complejo, por eso no lo podemos hacer nosotros. Es un estudio que ya se ha hecho en áreas metropolitanas, como Paraná y Santa Fe, Salta y Jujuy”, detalló Porta en su momento.

En principio, el estudio sólo abarcará nuestra ciudad. Pero en un futuro podría ampliarse al área metropolitana que tendrá a Rafaela como cabecera.