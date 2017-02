No le gustó una comparación

Margarita Stolbizer cuestionó a Sergio Massa por el contenido de un pedido. "A mi obviamente no me gusta, me parece que no debió haberlo hecho", dijo la líder del GEN. Mirá un video.

Tras la difusión del audio de campaña de Sergio Massa, en el que comparó al presidente Mauricio Macri con su antecesor Fernando De la Rua por el recorte a los jubilados, la aliada del tigrense para los próximos comicios, Margarita Stolbizer, salió a diferenciarse al decir que "no" le gustó.



"A mi obviamente no me gusta, me parece que no debió haberlo hecho", señaló la diputada del GEN, en declaraciones a América TV replicadas por Diario Registrado.Aunque aclaró que "el audio de Massa es más específico en lo que dice".



ES REAL, PERO...



Pero aclaró que en ese mismo audio "no dice ninguna cosa que no sea real" porque desde el gobierno "le están descontando a los jubilados como el gobierno de De la Rúa".



COMPONEDORA



Aún así, Margarita Stolbizer -siembre muy crítica con el kirchnerismo- sacó a relucir un dote de componedora y consideró que "las diferencias son enormes" entre Macri y De la Rúa, y que "hay que tratar de no confundir una situación con otra porque" el presidente de la Alianza "se fue antes", poniendo una suerte de paños fríos.