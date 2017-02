González sufrió un giro inesperado Deportes 20/02/2017 Redacción Nicolás González se quedó con la victoria de la primera serie del TC en Viedma y se mantuvo 2º en la final hasta que a sólo 4 giros de finalizar, el Torino de Ardusso lo embistió desde atrás llevando al “Toro” del rafaelino a un trompo en la última curva que lo relegó al puesto 11, posición en la que terminó.

Ampliar FOTO AGENCIA PRENSAPRO NO PUDO SER. Cuando parecía que Nicolás González hacía podio, en el final se quedó con las manos vacías.

Un gran día se estaba dando para Nicolás González, el piloto de Rafaela, quien tras haber ganado la primera serie de la mañana del domingo en Viedma, en el inicio del calendario del TC, se perfilaba como firme candidato a poder concretar su primer podio en la categoría mas importante del automovilismo argentino. “A lo último de la serie me trabé un poquito pero el auto tiene un buen ritmo. Se vino un poquito Lambiris pero creo que tenemos un muy buen ritmo para la final. Pudimos demostrar que tenemos un gran auto aunque la pista fue variando con la suciedad y esperamos poder llevarnos un buen resultado para Rafaela. Agradezco a todos quienes nos acompañan, los sponsors, mi equipo, mi familia y a toda la gente de Rafaela.” Fueron palabras de Nicolás tras haber bajado de su auto al ganar la serie.

Tras haber luchado desde la largada y en los dos relajamientos mano a mano con Julian Santero, González se mantenía firme en el 2º lugar. Ya sobre los últimos giros, el Torino de Ardusso, como así también el Ford de Lambiris, achicaban la diferencia y se aproximaban en el último drenaje antes de ingresar a la recta principal y fue allí donde a solo cuatro giros de finalizar la competencia, Facundo Ardusso se aproximó mucho al punto que terminó tocando al Torino del A&P Competición en la cola cuando González esta doblando, lo que lo dejó sin grip en el tren trasero y llevó irremediablemente al trompo. Nicolás perdió varias posiciones e intentó recuperarse pero sólo logró finalizar en el puesto 11. Facundo Ardusso fue sancionado y se lo recargó terminando un puesto detrás del rafaelino en el clasificador definitivo.

Un final agridulce para el rafaelino, que se quedó con las manos vacías cuando había realizado todo de la manera correcta. No solo logro su primera victoria en una serie a solo un año de haber debutado en el Turismo Carretera, sino que además fue el piloto más veloz durante la final con un tiempo de 1: 31,633 a un promedio de 161,784 KM/H.

González se quedó sin poder cerrar lo que había sido un gran fin de semana para él y su equipo y así pone la mirada en la próxima competencia que se disputará en solo 21 días y esta vez, la categoría sigue en la Patagonia, cambiando al escenario de la ciudad de Centenario en Neuquén. Los próximos 10, 11 y 12 de marzo la categoría disputará la segunda fecha del calendario 2017.



DEBUT Y VICTORIA

El piloto Julián Santero, a bordo de un Torino se quedó ayer con la competencia de Turismo Carretera que se llevó a cabo en el autódromo "Ciudad de Viedma". Santero logró el triunfo en la que fue su primera participación en la categoría y junto con él estuvieron en el podio Agustín Canapino, quien se ubicó en el segundo lugar con Chevrolet y Christian Ledesma que obtuvo el tercer puesto también con Chevrolet. El piloto vencedor, oriundo de Mendoza, largó adelante y se quedó en la posición de privilegio hasta el final de la carrera a pesar de que los ingresos del Pace Car hicieron peligrar su dominio. El que sacó provecho del choque entre Nicolás González y Facundo Ardusso fue Agustín Canapino, que terminó segundo, por delante del piloto de Las Parejas, quien llegó con su Torino dañado. En tanto, luego de largar desde los últimos lugares y avanzar veinte posiciones, el poleman, Josito Di Palma debió ingresar a boxes a cambiar neumáticos y al final arribó en el puesto vigésimo quinto. Además, el campeón Guillermo Ortelli debió abandonar tras sufrir un golpe en la trompa de su Chevrolet mientras que Matías Rossi, con el flamante Ford finalizó en la decimosexta ubicación. Por su parte, Mauricio Lambiris a bordo de Ford se quedó con el cuarto lugar mientras que Alan Ruggiero con Torino, se ubicó quinto, séptimo fue Omar Martínez con Ford, octavo quedó Gabriel Ponce de León con Ford, noveno Juan Pablo Gianini con Ford y décimo José Manuel Urcera con Chevrolet. Con estos resultados, Santero lidera el campeonato de la categoría con 45 puntos, seguido por Canapino con 41.50.



CLASIFICACION FINAL

1º Julián Santero (Torino), 42:13.166; 2º Agustín Canapino (Chevrolet), a 1.972; 3º Christian Ledesma (Chevrolet), a 3.718; 4º Mauricio Lambiris (Ford), a 3.994; 5º Alan Ruggiero (Torino), a 5.115; 6º Omar Martínez (Ford), a 5.427; 7º Gabriel Ponce de León (Ford), a 6.170; 8º Juan Pablo Gianini (Ford), a 6.552; 9º José Manuel Urcera (Chevrolet), a 9.831; 10º Esteban Gini (Chevrolet), a 10.668; 11º Nicolás González (Torino), a 11.655 y 12º Facundo Ardusso (Torino), a 11.656.



TROSSET EN TC PISTA

Nicolás Trosset (Torino) dominó la final del TC Pista, la primera de la temporada, en el circuito de Viedma. El de Arrecifes se llevó el puntaje máximo del fin de semana, ya que se quedó con la clasificación, la serie y la final. Adelante largó Federico Pérez, pero se le fue de cola en el ingreso a la recta y el piloto de Torino lo superó. El de Ford pudo conservar la segunda colocación, intentó un sobrepaso pero no pudo hacer nada ante el ritmo de Trosset. Tercero terminó Valentín Aguirre, que venía de cerrar el año con una victoria en el TC Pista, y cuarto Ramiro Galarza y Juan Tomás Catalán Magni, con un gran debut en la categoría.