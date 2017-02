Recibimiento de campeón Deportes 20/02/2017 Martin Ferrero Ramiro Macagno llegó a Alicia, su pueblo natal, y lo esperaba una multitud. Al jugador lo subieron a un camión de bomberos, lo hicieron recorrer las calles y terminó saludando, sacándose fotos y firmando autógrafos a la gente.

Ver galería 1 / 2 - FOTO WEB GRAN RECIBIMIENTO. / Ramiro Macagno llegó a Alicia y fue subido al camión de Bomberos. FOTO WEB GRAN FELICIDAD. / Ramiro Macagno junto a familiares en la sede del club.

Ramiro Macagno volvió a Alicia y fue recibido como un campeón, como un héroe, como el orgullo de ser el primer futbolista nacido en dicho pueblo cordobés en jugar en la Selección Argentina Juvenil.

Por eso hubo una multitud dándole la bienvenida con banderas, camisetas de la selección, de Atlético de Rafaela y por supuesto que no faltaron las de Atlético Filodramático Alicia, club que lo vio nacer.

“Me esperó mucha gente, hicieron una caravana y fue algo que no me lo esperaba, fue muy lindo”, señaló Ramiro Macagno, que luego agregó: “La gente siempre me demuestra mucho cariño y mucho apoyo, estaba mi familia, amigos, la gente del Club, del pueblo mismo y que te reciban así es algo hermoso”.

El arquero llegó a Alicia luego del cuadrangular que la ‘Crema’ disputó y ganó en Corrientes la semana pasada, previamente había estado en Ecuador disputando el torneo Sudamericano y en donde el Sub-20 argentino logró la clasificación al Mundial de la categoría que se jugará en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de junio próximo.

Y precisamente sobre su primera experiencia con la selección nacional, Ramiro contó: “Jugar con la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar, hasta el momento es lo más lindo que me pasó futbolísticamente y mucho más logrando la clasificación al Mundial, que era el objetivo con el cual habíamos ido a Ecuador”.

A Macagno lo esperaron en la entrada del pueblo, fue subido a un camión de bomberos y recorrió Alicia junto a la gran cantidad de personas que se acercaron para saludarlo, felicitarlo, pedirle un autógrafo y sacarse una foto. Luego el autobomba se estacionó en la remodelada sede del CAyFA y el futbolista de Atlético de Rafaela brindó diferentes notas a los medios locales y zonales.

Si bien no terminó atajando, “en lo personal me sentí muy bien, aprendí mucho y estoy conforme”, señaló Macagno que tendrá libre este lunes y se sumará a los trabajos de la ‘Crema’ el martes por la tarde. “Ahora otra vez con la cabeza en Atlético, en esperar que arranque el torneo para sacar los puntos que necesitamos para poder quedarnos en primera y con la selección tenemos estas dos semanas libres y después van a comenzar nuevamente las citaciones para los entrenamientos”, comentó en relación a sus próximos días.

Argentina habrá terminado en el cuarto lugar del sudamericano pero el recibimiento a Macagno en Alicia fue de campeón, bueno, más allá de todo el seleccionado dirigido por Claudio Ubeda logró el objetivo de clasificarse a la próxima Copa del Mundo.