El bloque de concejales del PJ pide que el ENRESS mida en los barrios Locales 20/02/2017 Redacción Los ediles recordaron que en diciembre se aprobó una resolución en donde reclamaban la presencia de las unidades móviles para tomar las denuncias por mala prestación de ASSA. Pero requerían que se dieran a conocer los lugares, horarios y documentación a presentar para formalizar el reclamo. Pero no se hizo. Quieren saber cuántos reclamos se tomaron el jueves pasado, cuando no se avisó de la visita.

El jueves pasado estuvo en la plaza, luego en la primera cuadra de Brown, frente a Defensoría del Pueblo

Este jueves 16 de febrero nos llamó la atención encontrarnos con una camioneta apenas identificada con el nombre y un 0800 del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS). Era llamativo porque no tenía carteles, conos ni ningún otro elemento que nos permitiera saber cuál era el motivo de que esté allí estacionado el vehículo.

Nos acercamos para preguntar esto, a lo que nos respondieron que estaban allí para tomar los reclamos por el servicio de agua. Otra vez nos sorprendimos: en diciembre presentamos un proyecto, aprobado por unanimidad, donde solicitamos que informe la presencia de unidades móviles destinadas a la atención de los reclamos de usuarios, indicando lugares, horarios y documentación a presentar. En esta misma Resolución N.º 2178 también pedimos información sobre el procedimiento para efectuar los reclamos sobre el servicio de agua.

Estos pedidos pueden parecer evidentes, pero no se puede negar la falta de información pertinente sobre la manera de ejercer el derecho a reclamar por las deficiencias del servicio de agua.

Este jueves la unidad móvil del ENRESS estuvo en la plaza de la ciudad, y sería importante saber cuántos reclamos tomaron. La información recabada por el mismo Ente muestra que sólo en cinco barrios de la ciudad la presión de agua cumple con lo establecido por ley, por lo que la poca cantidad de reclamos formales no responde a una “satisfacción” con el servicio (como escuchamos en la Audiencia Pública del año pasado), sino a la desinformación sobre los procedimientos para hacerlos.

Una manera de quitar algo de la carga que recae siempre sobre el usuario a la hora de hacer el reclamo es que el ENRESS vaya a los barrios donde ya comprobó que no hay presión de agua suficiente, informando en medios masivos los días y horarios para que los usuarios pueden acercarse, iniciar el expediente y obtener los descuentos por la deficiencia del servicio que les corresponden.