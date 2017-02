Antes de junio arreglarán los CAPS del Fátima y Barranquitas Locales 20/02/2017 Redacción Así lo indicaron desde el Nodo Salud. También habrá intervenciones en otros de la zona. Por otra parte, ya comenzaron los arreglos del CAPS del Amancay, que sufriera la voladura del techo en la tormenta del 3 de enero. Antes que concluya marzo debería estar operativo.

Ampliar FOTO ARCHIVO CONFIRMACION./ Llegó a través del Director del Nodo Salud Rafaela, Dr. Ernesto Bosco.

Si bien para este año la Provincia no tiene previsto la construcción de ningún Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en nuestra ciudad, sí está estimada la refacción de dos: el Nº 2 del Barranquitas y el Nº 4 del Fátima.

Así lo confirmó a “Algo dirán” (Radio Galena, 94.5 Mhz) el director del Nodo Salud Rafaela, Dr. Ernesto Bosco. “No he visto ninguna carpeta correspondiente a construcciones nuevas. Sí lo que estamos gestionando desde el año pasado –y fueron postergadas porque no eran urgentes- las refacciones de dos centros de salud: el Nº 2 y el Nº 4. Requieren de algunos arreglos y está para que lo apruebe el área de Arquitectura. Si todo va bien, el trabajo se hará en los próximos tiempos”, dijo Bosco.

“Estos arreglos están en conjunto con los de Colonia Margarita del departamento Castellanos, dos del Dpto. San Cristóbal y uno de Montefiore. En todos hay que hacer intervenciones en los próximos tiempos”.



EN MARZO, EL DEL AMANCAY

En la tormenta del pasado 3 de enero, el CAPS del barrio Amancay (sito en Martín Oliber y López y Planes) se vio severamente dañado, debido a que fue una de las tantas locaciones a las que se le voló el techo.

“Si Dios quiere, la semana que viene –por la que arranca hoy- vamos a empezar la recuperación del Centro de Salud. Nos pusimos como fecha límite finales de marzo, pero yo estimo que va a estar antes”, confirmó Bosco a “Algo dirán”.

“Ya se había hecho algún trabajo previo, con el aseguramiento del techo. Falta arreglar el cielo raso y vamos a aprovechar para arreglar algunos inconvenientes que ya estaban, vamos a poner canaletas y bajadas de agua, arreglar un baño y un par de paredes. Vamos a hacer todos los arreglos antes de que vuelva a trabajar allí el equipo de salud”, completó.

El presupuesto de esta intervención ronda $ 50.000 y se realizó a través de un concurso de precios.

Recordemos que en reemplazo de este CAPS estuvo funcionando un ómnibus sanitario (tiene dos consultorios y pertenece a la Subsecretaría de Emergencia y Traslado-107). “Debimos ponerle una alarma, porque la primera noche que ‘durmió’ allí, intentaron ingresar al camión. Tuvimos que trasladarlo todos los días a una comisaría cercana. Pero la atención de enfermería y médica, siempre estuvo garantizada”, indicó.



NUEVO HOSPITAL

Y TOMOGRAFO

“Hoy vemos un avance muy rápido, porque es toda la parte de la estructura. Después esto se va a detener, porque los trabajos son internos”, dijo Bosco, en referencia a la construcción del nuevo edificio, cuya terminación estimó “dentro de cuatro o cinco años”.

En cuanto a la licitación del bunker para el tomógrafo, indicó que todavía no hay fecha, y comentó que el Ministerio enviará los fondos al Hospital para que se maneje localmente. Pero, estiró los plazos. El director del Hospital, Dr. Jorge Bertram, se había entusiasmado en decir que para mediados de año debería estar listo. Para Bosco, será a lo largo de este 2017. “Es una estructura de diagnóstico que la necesitamos. No sólo Rafaela, sino toda la región. Trataremos de que sea lo antes posible”, indicó Bosco.

Por otra parte, Bosco indicó que “la idea es que el tomógrafo no se traslade y se quede en el viejo Hospital cuando esté listo el nuevo. Pero falta mucho tiempo y pueden cambiar las cosas. No necesariamente tiene que estar el efector público, sino más cercano a la Guardia”.