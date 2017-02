La política, entre el cielo y la tierra

Mientras el cielo seguía cayéndose sobre una vasta geografía de nuestra Provincia, nosotros planteábamos en estas páginas si las terribles consecuencias de semejantes lluvias no podrían haber sido mitigadas, no solo desde lo hidráulico, sino desde la revisión de los procesos productivos.

Fue como si hubiésemos insultado al Altísimo. Una blasfemia. Prohibido mencionar las palabra prohibidas: "sojización"; "agriculturización", cuando en realidad nadie estaba expulsando del agro sistema a la soja y su hermana dilecta: la siembra directa; sólo nos preguntábamos si no se habían dejado de lado las exigibles pautas agronómicas que escuchábamos en los noventa (cuando comenzó el auge de la soja) de necesaria rotación para proteger los recursos naturales, favorecer la infiltración del agua, prevenir la erosión y conservar los nutrientes.

El INTA (Paraná) asegura que “los monocultivos, aun bajo siembra directa, pueden generar una importante pérdida de suelo por erosión hídrica y disminuir la productividad debido a la pérdida de nutrientes y carbono”.

Hoy tras el desastre hídrico, los gobernadores Miguel Lifschitz y su par cordobés Juan Schiaretti reunidos en esta capital en una jornada histórica, ordenaron diseñar un estratégico programa hidráulico que armonice las cuencas de ambos territorios. Lifschitz hará lo mismo con los mandatarios vecinos de Santiago del Estero, Chaco y Buenos Aires. Pero además Lifschitz y Schiaretti se animaron a pronunciar las palabras mágicas: "debemos revisar las estrategias productivas que se vinieron dando en las últimas décadas", proclamaron a dúo.

Una semana más tarde de aquella cumbre hidráulica- productiva (al fin de cuenta el agua se lleva el sacrificio de años de trabajo en los campos) el ingeniero Lifschitz protagonizó en un colmado salón blanco de la Casa de Gobierno lo que a nuestro juicio fue el hecho político - ejecutivo más trascendente de su gestión: además de medidas financieras coyunturales, anunció lo que 72 horas más tarde los senadores peronistas, radicales y socialistas sancionaran sobre tablas: la creación del Fondo de Inversión y Desarrollo.

Este ente, mediante el cual se distribuirá en principio la plata para ayudar a los productores y particulares dañados por las inundaciones, será la reencarnación del eliminado BSID en los noventa que, según deseaba por aquel entonces (1998) el Gobernador Jorge Obeid "pretendemos que el Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo sea un banco del Gobierno de la Provincia, capitalizado desde la provincia, transformado en una banca que pueda tomar créditos internacionales y volcarlos a las pequeñas y medianas empresas".

Obeid falleció hace un par de años sin ver cumplido su anhelo. El senador por San Cristóbal Felipe Michlig presentó en el año 2009 (e insistió en el 2011) un proyecto para crear una Corporación de Desarrollo. El jueves pasado las iniciativas de Obeid y Michlig tuvieron media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia bajo la figura de "Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe", que tendrá por objeto "apoyar el desarrollo productivo provincial mediante el otorgamiento de préstamos y/o asistencia financiera a productores y/o pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia de Santa Fe".

Ahora solo resta esperar que los diputados olviden por un momento que estamos en un año electoral y, aún con reformas para mejorarlo, le den una pronta sanción. Cientos de tamberos y productores en general no entienden de "tiempos políticos"; necesitan esta herramienta para canalizar, en principio 900 millones de pesos que irán en su beneficio.

Santa Fe es la única Provincia que no tiene Ley de Aguas. El Gobernador también anunció que la Facultad de Ingeniería y Recursos Hídricos de la UNL está fundiendo en un solo texto un par de proyectos de Ley de diputados y senadores en ese sentido para ser remitido a la Legislatura el mes que viene. También se necesita una Ley de Suelos que el Poder Ejecutivo está redactando junto a una Ley del Arbol.

Por lo visto Santa Fe atacará decididamente las consecuencias del discutido cambio climático, que será parte de una jornada que tendrá lugar el vienes 3 de marzo en Zavalla bajo el sugerente título: Santa Fe ante del desafío climático y productivo". Expertos nacionales e internacionales debatirán sobre la agenda del desarrollo sustentable que beneficiará a las futuras generaciones porque, como bien se dijo, es función del Estado velar por el uso racional del suelo que tendrá que darle de comer a nuestros descendientes. En el mundo nadie hace lo que quiere con la tierra.