Ahora les toca a los más chicos

El 2017 comenzó con gran actividad para los seleccionados juveniles, los mundiales a disputarse en Corea del Sur a fines de mayo para la categoría Sub 20 y en octubre en India para jugadores hasta 17 años, no han permitido vacaciones ya que desde fines del año anterior, se trabajó para la puesta a punto de los equipos que debían y todavía deben jugar los respectivos torneos sudamericanos e intentar así, la clasificación para la magna cita.

El desafío de Ecuador fue algo traumático pero con un final feliz, ya que si en este juego, el fin justifica los medios, la agónica clasificación del Sub 20 en el último partido disputado en Quito frente a los venezolanos y la “ayuda” de Colombia impidiendo insólitamente el triunfo de Brasil, entonces aquello se podría calificar mal que nos pese a la gran mayoría, como positivo.

Con este antecedente todavía latente, en pocos días aparecerá en escena, el combinado de chicos hasta 17 años que volverá a las costas del Pacífico, pero en este caso para instalarse en la ciudad de Talca. Allí en territorio chileno, se va a disputar el Sudamericano Sub 17 que como premio mayor, autorizará a los primeros 4 del hexagonal final, para presentarse en la segunda parte de este año, en las exóticas tierras de la India.

Nuestra ciudad volverá a estar representada en un campeonato internacional por un futbolista nacido en las formativas de Atlético, se trata de Facundo Colidio que pese a su juventud, ya acredita antecedentes que lo señalan como una de las figuras; Colidio es el máximo anotador de las inferiores de Boca.

De esta manera, Rafaela se verá nuevamente distinguida por este aporte, al igual que lo hicieran Axel Werner en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro y Ramiro Macagno en el antes mencionado Sudamericano jugado en Ecuador.



MIGUEL MICO Y UNA

PESADA HERENCIA

En el Sub 17, la historia no es muy distinta a lo que ya analizamos de otros equipos juveniles después de la salida de José Pekerman y Hugo Tocalli. Con Brown y Garré, el seleccionado fue subcampeón en el Sudamericano de Chile 2009 y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial de Nigeria de aquel año. Luego, en 2011, finalizó tercero en el sudamericano de Ecuador y volvió a despedirse en los octavos de final del Mundial de México. En 2013, con Humberto Grondona como DT, se logró el único título de la categoría: campeones del sudamericano que se disputó en la Argentina. Además, se consiguió la mejor ubicación en el Mundial de Emiratos Arabes: el equipo concluyó cuarto. Cuando Grondona partió a la Sub 20, Miguel Angel Lemme tomó el mando y tampoco pudo cambiar un rumbo torcido: subcampeón del Sudamericano de Paraguay hace unos años y la rápida salida del mundial con 3 derrotas consecutivas.

Ahora le responsabilidad de superar esta pesada rémora, la tiene Miguel Micó que a los 70 años, aceptó la designación como entrenador principal y que al igual que le sucediera a Claudio Ubeda hasta la semana pasada, será observado con particular sensibilidad.

Argentina pese a la profunda crisis de resultados y proyectos sustentables, en estas instancias, viene de ser Campeón en 2013, torneo organizado en nuestro país, y segundo en Asunción; una categoría que ni siquiera en los tiempos dorados pudo sobresalir a nivel de títulos mundiales.



“EL MEJOR 9 DEL PAIS

EN INFERIORES”

Pequeña descripción la que Coqui Raffo, coordinador de las divisiones menores de Boca, hizo acerca del rafaelino Facundo Colidio, el pibe que la rompe en las juveniles y que es una de las mayores promesas del semillero. En un corto plazo, para los que conocen el mundo Boca desde sus cimientos, el 9 del futuro..

Coli como le dicen sus compañeros, fue el capitán del seleccionado Sub 15 que quedó tercero en los juegos sudamericanos de Colombia, ya se ganó un lugar en la Reserva del Flaco Schiavi desde la temporada pasada con apenas 16 años, es seguido muy de cerca por Guillermo Barros Schelottoy tiene un contrato asegurado con el club de la Ribera, hasta 2019.

Otro de los jóvenes que se seguirán con expectativas, es el de Benjamín Garré, el único elemento convocado del fútbol del exterior. Garré formado en las inferiores de Vélez, se desvinculó del Fortín el año pasado de una manera controversial; el club denunció al Manchester City por considerar que violó las normas de traspaso de juveniles pero, por el momento la FIFA no se expidió al respecto.

Argentina debutará en el estadio Fiscal de Talca el próximo viernes 24 enfrentando a Venezuela; ambos integran el grupo B junto a Brasil, Perú y Paraguay. El plato fuerte de la zona será sin dudas el 4 de marzo cundo se reedite una versión más del clásico sudamericano.

Es deseable que este seleccionado pueda despojarse de la mala energía que el fútbol argentino difunde al todo el mundo y que ese pedigrí inconfundible, se imponga y nos arranque un sonrisa que mal no viene por estos días.