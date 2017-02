Frigerio dijo que antes los errores se tapaban Nacionales 20/02/2017 Redacción El ministro del Interior expresó que "antes los errores los escondían, hasta que chocaban los trenes y se morían 50 personas".

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, defendió ayer el accionar del Gobierno tras haber dado marcha atrás con algunas medidas que generaron polémica y remarcó que "antes, los errores los escondían, hasta que chocaban los trenes y se morían 50 personas". "En este Gobierno, los errores se magnifican por nuestra debilidad política de origen. Cualquiera de estas cuestiones, en un Gobierno con mayoría en ambas Cámaras, con un Congreso que funcione como una escribanía, con fiscales al servicio del Poder Ejecutivo, y no como ocurre en el presente, se hubieran disimulado muchísimo", cuestionó Frigerio.

En este sentido, el ministro sostuvo que "antes, los errores los escondían, hasta que chocaban los trenes y se morían 50 personas, y ahí salían a la luz". Por otra parte, el funcionario aseguró que Cambiemos busca tener una gestión "decente, ética, que deje atrás un Gobierno de funcionarios que se dedicaban a la política para llenarse los bolsillos". También defendió la postura del Ejecutivo en el acuerdo con el Grupo Macri por la deuda en la empresa que se encargaba de los servicios postales en el país.

"Ante la duda, el Presidente decidió mandar todo a foja cero y me pareció un solución saludable para la democracia, y para esta exigencia que tiene la ciudadanía para que los actos de gobierno sean más transparentes", dijo durante una entrevista a Radio Nacional. No obstante, Frigerio reconoció que, en el caso de la modificación en la fórmula para calcular el porcentaje de aumento de las jubilaciones, "si pudiera volver atrás, lo hubiéramos presentado de otra forma".



A EE.UU.

Finalmente, el jefe de la cartera del Interior y Obras Pública explicó que se encuentra viajando a Estados Unidos junto a cinco gobernadores, en busca de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar obras de infraestructura. La comitiva está integrada por los mandatarios provinciales Ricardo Colombi (Corrientes); Alfredo Cornejo (Mendoza); Hugo Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Juan Manual Urtubey (Salta). Junto a ellos estará también el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien, en su calidad de gobernador por Argentina ante el organismo, mantendrá un encuentro con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, acompañado por el representante argentino ante la entidad internacional, Raúl Novoa.