Paritaria docente: ¿foco de conflicto con Nación?

"No puedo ser desleal con mis pares Gobernadores que ofrecerán el 18 % de aumento", respondió irónicamente el ingeniero Lifschitz cuando le preguntamos de manera informal qué hará Santa Fe con la paritaria salarial docente. Se sabe que el gobierno ofrecerá un cifra por encima del 25 %, francamente en lontananza con lo que piden, hacia arriba, los gremialistas; y más aún con lo que recomienda, hacia abajo, la Nación.

En la Casa Gris optan por esperar y no arriesgar ninguna oferta mientras esperan las próximas jugadas nacionales. "No sería extraño que llamen a paritarias, está en la ley", se esperanzan.

Jose Testoni de AMSAFE coincide en que debería votarse una nueva ley de financiamiento, pero sigue vigente el decreto 457/07 (reglamentario de la ley 26075 que obliga a fijar en paritaria nacional el salario mínimo nacional y la asistencia a las jurisdicciones para que lo alcancen).

Si Santa Fe ofrece un aumento por encima del 18 % establecido (unilateralmente porque no se convocó a paritarias nacionales), es probable que las Provincias que ofrezcan un porcentaje superador no reciban, a modo de amonestación, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) creado en 1998 como un "impuesto de emergencia" a los automóviles, rurales, yates y aeronaves por cinco años, prorrogado luego por otros nueve a partir del 2004.