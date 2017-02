Stylo mannequin en un nuevo ámbito Información General 20/02/2017 Redacción ESCUELA TALLER "DR. AMERICO TOSELLO"

Ampliar FOTO LA OPINION// ANUNCIO./ Fue realizado por María Angélica Matus y Alejandra Narváez.

Estamos en la proximidad del comienzo de un nuevo ciclo lectivo y representantes de la Escuela Taller "Dr. Américo Tosello" nos visitaron para destacar un nuevo emprendimiento que se desarrollará en su seno.

Es así como recientemente recibimos la visita de María Angélica Matus, asesora pedagógica del establecimiento y Alejandra Narváez, quien será la responsable de la conducción de la nueva propuesta.

Alejandra, conocida modelo que se ha desempeñado en nuestra ciudad y que tras la partida de Rafaela de Rubén Perlotti y Daniel Giannini quedó al frente de Stylo Mannequin conduciendo su propuesta de enseñanza y también coordinando los distintos desfiles que fueron ofrecidos desde ese organismo, se mostró muy gratificada por la posibilidad de incorporarse a la oferta que se brinda desde la Tosello y remarcó que "es un emprendimiento nuevo en la Escuela Américo Tosello, Stylo Mannequin tiene su trayectoria de muchos años que todos la conocen, pero en este 2017 el curso será dictado dentro de la Escuela Tosello -que tanta trayectoria tiene y atrae a muchísima gente-, me siento feliz por este logro".

"Seré yo sola al frente del curso que desarrollará temáticas tales como pasarela, imagen, protocolo y ceremonial, maquillaje, belleza, alimentación y fotografía. Debo destacar que en maquillaje habrá un profesional que brindará el dictado, en la parte de belleza entran muchas cosas, desde el cuidado del cabello, la piel, etc. para estas cosas específicas convoco a profesionales".

"El curso comienza el 13 de marzo y concluye a finales de noviembre, son nueve meses, dentro de ellos se desarrollarán todos estos temas, y en la parte de alimentación, muy importante, especialmente para las adolescentes, se hará presente una nutricionista para que les hable y les comente lo bueno que es comer sano y sin privarse de la alimentación, como caen algunas para lograr perder peso".

"Es importante señalar que tendremos dos cursos: los miércoles de 9:30 a 11, dedicado a las más chiquitas, nenas de 6 años a 12 y las adolescente de 13 a 25 años, los martes de 19 a 21, entonces separamos las nenas de las más grandes".

María Angélica agregó que "si quiere sumarse un adulto mayor puede hacerlo, la escuela es abierta". Recordó que la franja etaria es muy amplia, "la alumna más chica, la tengo yo en teatro, tiene 15 años, en relación a este emprendimiento podemos tener la sorpresa que algún adulto mayor quiera estar, y no hay impedimentos para nadie".

"Uno asocia Escuela de Modelos con desfilar, pero en el curso también se enseña maquillaje, cómo sentarse, cómo charlar y otros aspectos que sirven para la vida diaria", agregó Alejandra.

Por su parte María Angélica remarcó "pretendo, desde la asesoría pedagógica que los talleres no funcionen como compartimientos estancos, se interrelacionen, cuesta un poquito pero está lográndose, y debo decir que en la parte de protocolo y ceremonial me contrató a mí para que integremos un poquito las lecturas, las formas de expresarse".