Millonario robo al cantante Ulises Bueno Policiales 20/02/2017 Redacción LE SUSTRAJERON MAS DE 3 MILLONES DE PESOS

Ampliar ULISES BUENO

CORDOBA, 20 (NA). - El cantante de cuarteto Ulises Bueno fue víctima de un millonario robo en su vivienda ubicada en un country, en cercanía de la localidad cordobesa de Mendiolaza, donde le sustrajeron tres millones de pesos y un kilo de oro en joyas.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en una casa situada en el country Cuatro Hojas, en el kilómetro 16 de la ruta E 57. La mujer del cantante, Melisa Ferraris, reconoció un faltante de dos cajas de cartón y una maleta donde guardaban tres millones de pesos y una bolsa con un kilogramo de oro en joyas, según informó Cadena 3.

El comisario Gustavo Piva confirmó: "Los guardias dan aviso a la policía de que habían observado a tres personas que se daban a la fuga por el fondo y ahí constatamos que era la casa de este cantante". "Estamos trabajando en el lugar a los fines de levantar algún tipo de huella para ver si podemos establecer a algún ladrón del hecho", indicó.

Asimismo, Piva señaló: "Tenemos entendido que no tiene caja fuerte el domicilio", para luego agregar que el botín "estaban en un ropero al alcance de cualquier mano".

El artista, hermano del fallecido Rodrigo Bueno, realizó durante la madrugada un concierto en el Estadio del Centro, acompañado de su pareja, y la casa se encontraba vacía en el momento en que se produjo el robo. Por su parte, el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, mencionó que "no está confirmada la cifra" sustraída del domicilio del cantante.

Sobre el monto que se menciona como robado dijo que "es llamativo para tenerlo en la casa", aunque también aclaró que el trabajo más fuerte del músico "termina siendo los fines de semana". "Tengo preciso que no había nadie en el domicilio. Es importante conocer si (los ladrones) ingresaron por un hueco del cerco perimetral", indicó.

También mencionó que "en los últimos tiempos Ulises Bueno se ha hecho muy popular". "En nuestra provincia es una de las figuras más populares del cuartero", afirmó.