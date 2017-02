¿Fútbol gratis hasta julio? Deportes 20/02/2017 Redacción Mientras se define cómo será la TV en el nuevo escenario, se confirma que "todo sigue igual" hasta el final del certamen y de esta manera los 15 partidos de Primera se verán gratis.

Ampliar FOTO ARCHIVO FUTBOL POR TV. / Se define el futuro de Fútbol Para Todos.

En AFA las cosas no son para nada claras. Lo cierto es que en cuestión de días, se deberá rescindir el contrato que todavía lo liga con el Gobierno por el Fútbol Para Todos, reformar su estatuto, crear la Superliga de Primera y firmar un convenio de larga duración con la empresa que transmitirá los partidos, pero desde agosto.

Por ende, cuando se reanude el torneo la primera semana de marzo, todo seguirá igual. Esto es, los 15 partidos de Primera seguirán siendo gratis. Y los partidos de los clubes más grandes, como Boca y River se verán por Canal 13 de Buenos Aires o Telefé.

El resto de los canales que tomaban las señales también serán las mismas y es normal que veas a Atlético de Rafaela también por Canal 9, Crónica y otros.

Un informe del diario La Nación lo deja bien claro y especifica:

Los partidos más importantes se verán por las señales abiertas porque hay un contrato vigente con Radio y Televisión Argentina (RTA), que depende de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos. Se firmó en agosto del año pasado y tiene vigencia por todo el torneo, que debe finalizar en julio. A cambio de los derechos de TV, el Trece y Telefé pagarían $280 millones. Como ya se consumió un semestre del certamen, otros $ 140 millones quedan por abonarse, que serán entregados a la AFA como parte de la rescisión del contrato del FPT. Y los clubes recibirán otros $ 40 millones correspondientes a los seis meses que quedan del contrato del sponsor principal del torneo, la petrolera Axion Energy.

La compulsa de ofertas por los derechos audiovisuales de la TV que se resolverá este lunes puede agregar nuevos canales: ESPN y Fox. La señal de Disney ya decidió que si obtiene los derechos del fútbol argentino creará ESPN Arg, a la manera de su canal brasileño. Por esta pantalla podrían pasarse los partidos menos convocantes de este mismo torneo, que debería reanudarse el próximo 3 de marzo, incluidos el primero y el último de cada fecha. Para ESPN sería una buena manera de "calentar" su pantalla de cara al plato fuerte: los encuentros de la Superliga en exclusivo, a partir de agosto.

En Fox/Turner, en cambio, todavía no tomaron ninguna decisión sobre qué hacer con los partidos de este mismo torneo en caso de ganar los derechos de TV. Por más que la intención de las dos empresas es hacer programas con contenido propio sobre los equipos de primera, aún no hay certezas sobre si comenzar a producir los partidos ahora (cuando todavía la TV abierta transmite el contenido) o esperar hasta agosto, cuando el fútbol comience a ser un producto premium por el que habrá que pagar un abono mensual.