Dura lesión de 'Licha' López Deportes 20/02/2017 Redacción RACING

El presidente de Racing, Víctor Blanco, proyectó ayer que el capitán Lisandro López se perderá "seis o siete partidos" debido a su lesión en la rodilla derecha, al tiempo que confirmó que no buscarán otro delantero para reforzar al plantel. Blanco habló luego del momento de tristeza que vivió todo Racing en el amistoso frente a Huracán el sábado por la noche (el partido lo ganó la 'Academia' 4 a 3), donde se pensaba una fiesta para inaugurar la nueva iluminación del estadio "Cilindro" de Avellaneda. "Licha López se perderá entre 6 y 7 partidos, es un golpe duro", confirmó el presidente Blanco, en declaraciones a Radio La Red. "No vamos a buscar ningún delantero. Estamos bien cubiertos", sostuvo, en referencia a Gustavo Bou y Lautaro Martínez, quien viene de ser el goleador de la clasificación al Mundial Sub 20 de la Selección argentina. En la acción, el atacante "académico" pisó mal, la pierna se le trabó en el piso y rápidamente dio muestras de gran dolor, causando preocupación en el cuerpo técnico y sus compañeros.