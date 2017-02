Quejas por condiciones de detención de Milani Nacionales 20/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La abogada de César Milani, Mariana Barbitta, denunció ayer que el exjefe del Ejército está viviendo en condiciones "alarmantes" desde su detención y no descartó "la posibilidad de un habeas corpus" si la situación empeora. La letrada criticó fuertemente el estado en el que mantienen a su defendido, quien el viernes quedó detenido y fue trasladado al Servicio Penitenciario de La Rioja tras haber declarado en la causa que lo investiga por los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón, en 1977; y de Verónica Matta, en 1976. "(Milani) está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (de La Rioja); está alojado en un espacio con una mayoría de condenados, en una situación alarmante. No descarto la posibilidad de un habeas corpus si la situación de detención se agrava", sostuvo la abogada durante una entrevista con radio Splendid.

Además, Barbitta aseguró que la prisión preventiva que le dictaron al exmilitar es "absolutamente arbitraria e indignante, ya que está a derecho desde el minuto cero y no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento".

Por su parte, el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, sostuvo que si Milani es "responsable de crímenes de lesa humanidad debe terminar sus días en la cárcel". De esta manera, el exintendente de Morón se suma al conjunto de dirigentes del Frente para la Victoria que se despega del exJefe del Estado Mayor General del Ejército, cuyo ascenso había sido defendido en 2013 por la propia expresidenta Cristina Kirchner, pese al rechazo de la oposición y de organismos de Derechos Humanos como el CELS.