Stolbizer pidió reformar la ley de ética pública Nacionales 20/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La líder del GEN, Margarita Stolbizer, apuntó ayer contra el Gobierno, al que le exigió "mostrar una gestión transparente" para que "las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira", en tanto que propuso reformar la Ley de Etica Pública a fin de evitar "conflictos de intereses".

La propuesta de Stolbizer se da en el marco del fuerte revuelo que generó la condonación por parte del Estado nacional de una deuda millonaria que había acumulado Correo Argentino, empresa que hasta 2003 controlaba el Grupo Socma de Franco Macri, el padre del actual presidente. "El gobierno debe multiplicar esfuerzos para que las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira. Deben mostrar una gestión transparente. La lucha contra la corrupción no es solo mirar hacia atrás, sino procurar que no nos vuelva a ocurrir".

Para la diputada que lidera el interbloque Progresistas, es imperativo "extremar los cuidados en el manejo de los recursos privados y los recursos públicos, los conflictos de intereses y el nepotismo". Según expresó en un comunicado, es necesario reformular el tratamiento de los conflictos de intereses, que generan "la confusión de empresarios devenidos en funcionarios y políticos que pasan sin intervalos a ser Ceos de empresas relacionadas con el Estado".

Al fundamentar su apoyo a una reforma de la norma de Etica Pública, Stolbizer recalcó, con ironía, que "hoy un funcionario, en lugar de un escrito detallado de sus bienes, presenta con suerte información como para un tuit de 140 caracteres". La propuesta es que la obligación de presentar declaraciones juradas (donde se expliciten los vínculos con el sector privado) alcance a integrantes de los tres poderes del Estado y familiares de los funcionarios. A su vez, el proyecto tiene entre sus lineamientos que se "visibilice la evolución patrimonial". "Tenemos que crear marcos legales adecuados que permitan erradicar las condiciones que favorecen la corrupción", ponderó Stolbizer, que agregó que aquellos políticos que no estén dispuestos a exponer su patrimonio al control social, "que se dediquen a otra cosa".