Descubrió otra mentira

Eduardo Amadeo, diputado nacional del partido que lidera Mauricio Macri, confesó que la deuda con el Correo se resolvió por instrucción del presidente de la Nación. Con ello descalificó palabras de miembros del Gobierno nacional, quienes ante la prensa aseguraron que el jefe de Estado no estaba al tanto del acuerdo.

En su momento integrantes del Gobierno nacional ante el periodismo aseguraron que el presidente Mauricio Macri no estaba al tanto de la negociación con su padre, Franco Macri, por la deuda del Correo Argentino, pero el diputado Eduardo Amadeo (Cambiemos) los desmintió.



Resulta vox populi que la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, sin sonrojarse dijeron ante la prensa que Mauricio Macri no sabía, ni podía saber, que se estaba cerrando un acuerdo por la deuda del Correo, empresa de su padre.



OTRA MENTIRA



Al respecto, de acuerdo a la agencia Derf el diputado nacional Eduardo Amadeo, integrante del partido que lidera el presidente de la Nación, manifestó que no fue verdad.



Lo hizo diciendo que fue el propio Mauricio Macri quien instruyó a Aguad para que resuelva la deuda del Correo Argentino. "El Presidente decidió que había que resolver entre otros temas de deudas del Estado, que tenían que ver con su familia", señaló Amadeo en declaraciones a Radio FM Blue.



Y sentenció que "el Presidente dijo 'quiero resolver este esquema para cobrarle al correo Argentino', y le dio instrucciones a su ministro para que lo resolviera". Algo que, según Amadeo, "el ministro Aguad hizo de la mejor manera posible, honesta y profesionalmente".