19/02/2017 Rostagno: "lo único rentable es la soja"

Ampliar FOTO ARCHIVO SOJA. Sigue siendo lo que sostiene al campo.

El presidente de la Sociedad Rural de nuestra ciudad, Pedro Rostagno, sostuvo que “lo único rentable es la soja” , debido a “las medidas políticas equivocadas” en materia agropecuaria. “Cuando se les saca las retenciones a los otros cultivos, el productor automáticamente diversifica la producción: siembra más maíz, más sorgo, más girasol, y hace una rotación de cultivo para proteger el recurso tierra, que es del que vive el hombre de campo”, puntualizó en declaraciones a la prensa.

Rostagno indicó por otra parte que la situación del campo es “complicada” a causa de las intensas lluvias y las inundaciones, que dejaron “en evidencia la falta de obras de infraestructura ejecutadas por los diferentes gobiernos”. “Están tirándose la pelota uno con otro, echándose culpas de por qué los funcionarios que deberían haber realizado las obras no las hicieron, culpando al cambio climático o al productor por prácticas de cultivos, cuando en realidad hay una conjunción de situaciones que eclosionan demostrando la imprevisión de no haber hecho las obras en tiempo y forma, de no tomar medidas y de llevar adelante políticas equivocadas que llevaron al cierre de muchos tambos o actividades ganaderas. Porque no son solamente los tambos”, acotó.

Acerca de la actividad lechera, Rostagno indicó que “por más que nos den todos los créditos disponibles con las tasas los más bajas que sean, si el negocio no tiene renta no tiene futuro, porque para pagar los intereses primero hay que ganar plata”. Indicó que “una de las cosas” solicitadas al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, es “la posibilidad de hacer un refinanciamiento del pasivo agropecuario, porque además todo esto le significa mucho tiempo al productor de recorrer las entidades financieras, ver de qué forma ir cubriendo los baches de un banco con otro”. “Esto lo saca del foco que es producir, lo saca del campo y eso le produce encarecimiento, porque tiene que poner gente a realizar la tarea que él no puede hacer”, agregó.“Esta era una zona de mucha ganadería y hace 10 años también esta actividad sufrió una pérdida muy importante. El 25, 30 por ciento del stock ganadero nacional se perdió por políticas equivocadas del gobierno, y esos animales se alimentaban de pasturas”, manifestó Rostagno. (Fuente: Infocampo).