Romitelli y otro sueño Mundial

Para Germán Romitelli este es un año especial. A fines de agosto estará en su segundo Mundial de Tiro Práctico, a realizarse en Chateauroux (Francia) y por eso la preparación viene siendo realmente intensa.

El representante del Tiro Federal de Rafaela abrió el año deportivo en Ecuador, a comienzos de este mes. Fue en el Club de Tiro y Aviación Guayas, de la ciudad de Guayaquil, donde se desarrolló el campeonato nacional ecuatoriano de producción, un evento que congregó a valores locales y del exterior, ya que además del argentino estuvieron representantes de Brasil, Estados Unidos, Venezuela, entre otros países, además de la gran atracción que fue el campeón mundial Eric Grauffel (Francia).

Pese a que viene desarrollando en esta primera parte del año trabajos específicos de pretemporada, su segundo puesto alcanzado en esta primera cita internacional es muy estimulante de cara al resto de 2017, sobre todo mencionando que el ganador fue el laureado tirador francés.

"La verdad que fue un arranque de año bastante distinto a los últimos 5. Normalmente arrancamos de menos a mas, pero esta vez surgió la propuesta de la gente de Ecuador de ir a tirar allá, por una cuestión de tiempos en Ecuador no se podía hacer en otra época del año, entonces se hizo un torneo de muy buen nivel con tiradores internacionales de prestigio", señaló el actual campeón Latinoamericano a LA OPINION.

- ¿Que haya estado Grauffel fue un incentivo?

- Si, al principio no lo sabia, cuando me invitaron acepté pero no esperaba su presencia. A los pocos días me lo confirmaron y fue sin dudas una muy buena medida de cara al Mundial.

- ¿En lo personal esperabas alcanzar este rendimiento?

- Fue mejor de lo pensado porque todavía estoy en pretemporada. Ha sido un poco mas exigente la parte aeróbica sobre todo, que intensificamos para llegar mejor en agosto. Otra cosa que me sorprendió, porque aparte de ser el primer torneo del año, es que cambié la pistola ya que ahora utilizo la CZ de República Checa, ya que voy a disparar para ellos. Eso lleva una adaptación porque son distintas.

- ¿Cómo lo viste al campeón mundial?

- Por ahí lo tienen como una super estrella, y es un tipo normal. Tiene un gran entrenamiento encima y una experiencia internacional muy grande, y eso a la hora de competir suma mucho. El dispara aproximadamente entre tres a cuatro veces los tiros que yo disparo, en entrenamientos, y yo disparo ahora unos 1000 tiros semanales, para llegar a tirar ocho semanas antes del Mundial 600 o 700 por día. Y él hoy tira eso, cerca del Mundial va a tirar 1.500 a 1.800. Otra cosa que noté como gran diferencia con nosotros es la gran facilidad que tienen en Europa para realizar su actividad. Cuentan con una estructura que le facilita las cosas, acá hacemos las cosas mas todo a pulmón, recargarmos las balas nosotros, hay que juntar el presupuesto para las municiones. El desde los 19 años viene ganando, ha obtenido seis títulos mundiales.

Le falta ganar en standard solamente, que es la que va a intentar este año, o sea que afortunadamente (sonriendo) no va a estar en mi categoría que es producción.

- Luego de tu décimo puesto en el Mundial de Estados Unidos, hace tres años, la vara quedó alta...

- Este torneo fue una buena medida, sumado al quinto puesto del año pasado en Rep. Checa, nos permite ir al Mundial por objetivos mas reales. Es así, el décimo puesto en el Mundial anterior ya dejó la vara alta, entonces el podio sería un muy buen objetivo y a eso apuntamos. Pero para eso hay que laburar bastante.

- ¿Tenés posibilidades de hacer otro viaje a competir al exterior antes del Mundial?

- Por ahora no, la idea era un poco ir a Rep. Checa en junio, pero los presupuestos son altos para ir dos veces a Europa en el año. Creo que no se va a poder. Aparte lleva también muchos trámites, cosas que desgastan mucho y es preferible seguir entrenando acá. A veces también lo hago en Córdoba cuando viajo a dar clases, pero el 80 por ciento del entrenamiento lo hago en el club.

- ¿ Con quienes trabajás en tu equipo para la preparación?

- Hoy estoy trabajando en Vitality, en un gimnasio muy acomodado para lo que yo hago. Aparte con el sicólogo Marcelo Galiano, y la nutricionista Gabriela Mayo.