Sólo el 30% de los candidatos a presidente vecinal es mujer Locales 19/02/2017 Mauro Gentinetti Hay en total 52 listas. Sólo 16 están encabezadas por una mujer. De los 11 barrios que irán a elecciones, donde competirán 22 listas, sólo en 5 habrá una mujer disputando la presidencia. En los barrios donde hubo lista única, la cosa estuvo un poco más pareja: 11 quedarán en manos de mujeres y 17 de hombres.

Teniendo en cuenta el actual cupo que rige en la ley electoral, la cifra no es menor. Pero sigue habiendo una preeminencia masculina en los liderazgos vecinales, a tal punto de que sólo el 30% de los candidatos a presidente vecinal de este año es mujer.

Tras el cierre del plazo para la presentación de las listas que competirán el próximo 19 de marzo, fueron 52 las nóminas que se presentaron para los 39 barrios. Sólo en 11 se deberán abrir las urnas para definir la conducción: en 8 hay 2 listas y en 2 se votará entre 3 opciones. En los 28 restantes, hubo lista única.

De las 52 listas, sólo 16 están encabezadas por una mujer. Esto no implica que hacia el interior de las nóminas la proporción se mantenga. Por el contrario, hay barrios y comisiones con fuerte presencia femenina en su conformación. Pero, en cuanto a la conducción de estos espacios, la diferencia entre hombres y mujeres se hace visible.

En los 11 barrios que habrá elecciones se pondrán en juego 22 listas. De esas 22, hay 17 que propondrán a un hombre como presidente de la vecinal, y sólo 5 a una mujer. De allí que, si se toma en cuenta sólo la participación de candidatos a presidentes mujeres que tendrán los próximos comicios vecinales, el porcentaje es aún menor: sólo habrá un 22%. Es decir, el 19 de marzo, por cada 4 candidatos varones, habrá 1 candidata mujer.

De todas maneras, en los barrios donde se presentó sólo una lista, la paridad es mayor. De los 28 barrios, hay 11 que quedarán bajo conducción de una vecinalista mujer y 17 de un varón. Aquí, la presencia femenina se eleva a casi un 40%.

Entre esas 11 candidatas hay distintas características. Algunas corresponden a mujeres que desde hace tiempo vienen trabajando en sus respectivos sectores, como Mabel Burgi en Los Nogales, María Pasini en el 30 de Octubre o Ramona Ramallo en el Virgen del Rosario. Y otras, en cambio, vienen a representar una reciente renovación.

En 6 de los 28 barrios con lista única, habrá cambio de nombre en la presidencia. Es decir que no irán a elecciones, pero tampoco seguirá el mismo presidente que estaba. De esos 6 "nuevos", una sola es mujer: Gabriela Fabbrica en el Villa Rosas.

La ordenanza que rige el funcionamiento de las vecinales establece que para ser candidato se necesita ser mayor de edad, tener seis meses de residencia en el sector y no tener antecedentes delictivos. Además, fija que la comisión debe estar integrada por 10 miembros titulares y 3 suplentes. Para presentarse a elecciones, se necesita el aval de 40 vecinos. Y que si en los comicios la lista opositora obtuvo un 25% de votos, puede incluir un cuarto y quinto vocal titular en la comisión. Pero nada menciona del cupo femenino.

Más allá de que se cumpla o no hacia el interior de las listas la presencia igualitaria de las mujeres, tal como en la actualidad a veces sucede, el tema amerita un agregado legal que garantice esta participación, sin que ello se convierta en una dificultad para la siempre difícil conformación de listas en los barrios.

En tiempos donde se vuelve a discutir el cupo femenino, de hecho el año pasado obtuvo media sanción el proyecto para elevar la cifra a un 50% en las listas de candidatos que participan de elecciones provinciales, no debiera ser un tema ajeno a los elecciones vecinales.

Tal vez así se podría ir propiciando el cambio cultural, para en las próximas elecciones, pueda haber más cantidad de mujeres con chances de disputar la presidencia de una comisión vecinal.