A un año de la tormenta que desoló a nuestra localidad

Hoy se cumple el primer aniversario de aquella tormenta que terminó azotando a toda la ciudad. Fue la segunda del 2016, pero con una notable diferencia de la primera. Aquella había perjudicado solamente al PAER. La del 19 de febrero, fue en todo el radio urbano. Fue un aviso de lo que llegaría en casi jornadas consecutivas en enero de este año. Afortunadamente, solamente se registraron (en todas) daños materiales y no hubo víctimas ni heridos.

La noche anterior presagiaba una tormenta: elevada temperatura (casi 30º a las 5 AM) y baja presión. A las 7:30, cayeron algunas gotas y media hora más tarde, rotó el viento (de norte a sur) y se desató el temporal.

Cuando amainó el viento (que rompió el equipo de medición de la Estación Meteorológica del Aeródromo, que tenía un máximo de 120 km/h) y la lluvia dejó de caer (fueron 47 mm), todos salimos a la calle a ver qué había pasado: las imágenes fueron dantescas: una enorme cantidad de caída de árboles -algunos sobre vehículos o viviendas-, calles cortadas y con servicios interrumpidos, principalmente, energía eléctrica y telefonía. Se tardaron días en volver a la normalidad en toda la ciudad y zona.

El cartel de la fábrica de válvulas en el cruce de las rutas 34 y 70 (Basso) quedó plegado como si fuera un papel. Las puertas de vidrio fueron otras de las víctimas del viento: su fuerza las hizo estallar. Por la tarde, varios negocios trataban de cubrir su faltante con algunas maderas.

En calle Colón, unas 10 tipas quedaron tiradas, aplastando algunos autos. Pero no fue el único caso, ya que una enorme cantidad de ejemplares arbóreos, incluso algunos de grandes dimensiones, quedaron recostados en el piso, arrancados de cuajo. Los cálculos oficiales elevaron la cifra a 800. Las plazas 25 de Mayo, 9 de Julio, Villa Rosas, Amancay fueron algunas de las afectadas, tanto en su parte arbórea como también con respecto a bancos y juegos. También cayeron árboles sobre el cableado de la luz y de telefonía, lo cual hizo que muchos se quedaran sin servicio. Las rutas 34 y 70 quedaron intransitables durante algunas horas.

Hubo imágenes que quedaron grabadas en las retinas de los rafaelinos. De la misma forma que en la tormenta del 1º de enero, la caída del mástil de la Jefatura, en la del 19 de febrero de 2016 fue la voladura del techo del Salón de Usos Múltiples del Centro de Formación Profesional Nº 5 "Eva Perón". Era una estructura metálica de 13 metros por 9 metros, que salió desde el establecimiento y terminó en el centro de la avenida Ernesto Salva, causando pánico a los vecinos. Gabriel Roggia, director del establecimiento educativo, le dijo en su momento a LA OPINION: "Lo frenaron los cables de media tensión que están por Ernesto Salva. Si no también hubiese sido un desastre”. Una de las consecuencias fue la afectación del servicio eléctrico, dado que los cables destruyeron la estación transformadora que estaba en la esquina de 3 de febrero y Av. Salva. Rápidamente, la EPE puso una ET móvil, que recién fue reemplazada en junio.

Por otro lado, tal fue el daño que ocasionó el fenómeno climático, que se suspendieron todos los exámenes que se tomaban en las escuelas.

El 19 de febrero es una fecha que quedará grabada en la memoria rafaelina. Esperemos que no haya más.