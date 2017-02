El Banco de Santa Fe entregó los cien viajes

El Banco Santa Fe hizo entrega de los 100 viajes para dos personas a Madrid/París, New York y Rio de Janeiro de la promo “El Viaje que Soñás”, que premió a clientes y no clientes de toda la provincia que tomaron un préstamo personal entre 1 de diciembre y el 31 de enero.

Los afortunados ganadores recibieron sus premios de manos del Gerente General del Banco Santa Fe, Luis Núñez, quien destacó el impacto alcanzado por la promoción entre los clientes y no clientes de la entidad.

“A través de esta campaña hemos colocado más de 33 mil préstamos personales en solo dos meses, y lo hemos logrado gracias al apoyo de nuestros clientes a lo largo de toda la provincia", afirmó el Gerente General durante el acto de entrega de los premios realizado el viernes en Rosario que reunió a ganadores y familiares para disfrutar de un ágape.

Núñez destacó además que "más del 70 por ciento de esos préstamos se otorgó a través de nuestros canales digitales".

Los nombres de los ganadores de los 100 viajes surgieron del único sorteo realizado ante escribano público el pasado 6 de febrero entre quienes tomaron un préstamo personal entre el 1 de diciembre y el 31 de enero en cualquiera de las sucursales de Banco Santa Fe o a través de los canales habilitados como Home Banking, cajeros automáticos de la Red Link y la aplicación para celulares Santa Fe Móvil (mobile banking).

Del sorteo también participaron quienes tomaron un préstamo personal en los puestos Santa Fe Servicios y en los comercios adheridos al servicio de “Préstamos en Comercios” del Banco.

Los 5 viajes a Madrid/París para dos personas fueron para Lina María del Huerto Jatón, Isidro Pedraza, Emanuel Redondo, Alicia Rossi y María Inés Tosti, mientras que los 10 viajes a Nueva York, también para dos personas, fueron para Bárbara Bieri, María de los Angeles Danesi, Cecilia Gómez, Jorge Lupi, Graciela del Carmen Mottard, Carmen Rodríguez, Marcela Rodríguez, Juan Carlos Sulli, Angel Tulián y Teresa Villan, quienes se suman a los 85 ganadores de los viajes para dos personas a Rio de Janeiro, cuyo listado completo puede ser consultado en www.bancosantafe.com.ar.

La promoción fue otra iniciativa del Banco para fortalecer su apoyo y compromiso con los santafesinos. En el 2016 la entidad otorgó más de $ 13.700 millones -entre préstamos personales y financiación de tarjeta de crédito- que son volcados al consumo, favoreciendo también en forma directa al sector comercial de la provincia.

El Banco Santa Fe, con sus 142 años de trayectoria y sus más de 1.000 puntos de contacto en toda la provincia, sigue en el camino de la innovación y crecimiento constante con el objetivo de continuar brindando el mejor servicio para sus clientes y el público en general.