CRAR está en marcha y ya piensa en el ascenso

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - Con una buena cantidad de jugadores, alrededor de 70, sumados a colaboradores, dirigentes y un cuerpo técnico numeroso, CRAR dio comienzo ayer al proceso 2017 que tendrá como principal objetivo el regreso al estamento superior del Torneo Regional del Litoral.

De la dupla técnica, solamente estuvo presente Leo Crosetti ya que Cristian Martino se encuentra de viaje y se sumará en los próximos días. Si bien estaba previsto realizar la presentación en el campo de deportes de la Ruta 70, debido a las malas condiciones climáticas y para no dañar las canchas por la lluvia, la concentración inicial fue en el Aero Club.

Las palabras iniciales estuvieron a cargo del presidente del Círculo Rafaelino, Alejandro Brasca, quien hizo hincapié en el compromiso para que la institución pueda cumplir los objetivos fijados en lo deportivo y agradeció la buena respuesta en el primer día de trabajo.

Posteriormente, Crosetti dio los principales lineamientos de trabajo y presentó al resto del cuerpo técnico, detallando claramente en su mensaje el deseo de responsabilidad y sacrificio para que entre todos se pueda hacer realidad el deseo del regreso a la elite del TRL. Junto a Leo y Cristian Martino, colaborarán (todo será consensuado aclaró Crosetti) Javier Rouco Oliva, Gonzalo García y Hugo Páez en el trabajo de forwards; Enrique López Durando y Ernesto Algaba con los tres cuartos; Eduardo Gentile en la preparación física; Matías Marengo y su equipo en kinesiología y gimnasio; Pablo Palacio analista de sistemas; Ignacio Pautasso en videos; Natalia Cipolatti como manager; Agustín Andereggen en la Coordinación; Mario Rossini y Hugo Seen en planillaje; y Nicolás Cáceres.

"Estamos un poco ansiosos, desde que ayer que empezamos a armar el entrenamiento. Eso es muy bueno, es un nuevo desafío, el formato del torneo no está definido todavía, pero estamos muy entusiasmados hasta con ganas de entrar a la cancha. La primera respuesta ha sido muy satisfactoria, esta primera semana de trabajo será especificamente en la parte física con Gare Gentile. Luego iremos mechando cuestiones físicas y un poco mas técnicas", puntualizó Crosetti a LA OPINION.

Sobre el itinerario de competencias, mencionó que el primer torneo (Apertura de la USR) arranca en tres semanas, el 11 de marzo. Tenemos poco tiempo en ese sentido, pero no queremos desgastarnos en esa etapas. El TRL empieza el 26 de abril, así que ahí tendremos que estar un poco más finos, pero lo importante será en agosto donde se define el ascenso".

Sobre la división de planteles y sus colaboradores en tal sentido, comentó que "todavía vamos a estar trabajando todos juntos, primero queremos definir los diferentes niveles de jugadores que vamos a tener. No vamos a separar por equipos, sino por cualidades en los entrenamientos, viendo también la parte física, buscando entrenamientos con mayor explosión y fuertes. Queremos ir nivelando hacia arriba la vara porque así lo exige el desafío de retornar a primera división". En tal sentido destacó también el "apoyo incondicional de los dirigentes".