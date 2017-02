Llop: “Albertengo está en el mejor momento”

Si hubo un jugador que marcó diferencias en el cuadrangular que Atlético de Rafaela jugó y ganó en Corrientes la última semana, ese fue Mauro Albertengo. Más allá del buen nivel general de la ‘Crema’, de los puntos altos en Gudiño y Martino el delantero nacido en Egusquiza desequilibró, asistió, convirtió y también se ganó los elogios de su entrenador: “Pronto se van a cumplir once meses que estoy en Rafaela y Mauro fue creciendo paulatinamente y este creo que es el mejor momento que está atravesando”, apuntó Juan Manuel Llop en charla Punto Deportivo. Luego agregó: “Le costaba hacer goles pero en este torneo y en otros amistosos que jugamos hizo goles, creo que está en su mejor momento así que es muy bueno porque hay una competencia interna en la ofensiva muy buena en estos momentos y es eso un poco lo que carecimos el torneo pasado, de gol, de tener variantes, con Mauro, Leandro Díaz, Ramiro Costa, con otros que son medias puntas como Luna y Borgnino tenemos muchas variantes para poder ser un equipo agresivo.”



- ¿Qué sensaciones le quedan después del cuadrangular?



- Contento con el resultado, con el rendimiento por cómo estuvieron los dos equipos que presentamos, la verdad que si mantenemos eso tenemos esperanzas de hacer un buen torneo. Estamos bien como equipo, en los dos partidos fuimos superiores al rival. Fuimos un equipo con muy buena predisposición táctica, muy buenos movimientos y por momentos lo que hizo el equipo el torneo pasado por eso amerita que el optimismo sea bueno para lo que viene.



- Más allá que son amistosos, siempre es bueno ganar…



- Sí, es bueno ganar porque te genera alegría, confianza, más allá que sean amistoso sirven porque si pasa al revés te genera desconfianza, dudas, podes hacer jugar a todos y evaluarlos, ver cómo está el equipo, saber lo que necesitás y ves a los chicos que tienen proyección.



- ¿Qué opinión le merece la situación de AFA?



- Tengo la sensación que hay una lucha de poderes, protagonismo que hace que no se pongan de acuerdo para poder iniciar el torneo de una manera u otra, hay demasiadas voces, demasiadas personas y es difícil ponerse de acuerdo rápidamente.



- Si hoy inicia el torneo, ¿Cómo se encuentra Atlético de Rafaela?



- Estamos muy bien, nos vino bien que no inicie porque tenemos a los tres volantes que venían jugando lesionados (Romero, Pittinari y Soloa), fueron apareciendo chicos que me dan opciones ahora pero estamos muy bien.