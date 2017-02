Camioneros 3 - Ben Hur 2

Estadio: Camioneros.

Arbitro: José Díaz (Villa María).



Atlético Camioneros: Leandro Evangelisti; Jonathan Argañaraz, Sebastián Alvarez, Matías Lozano y Leonardo Vitale; Laureano Tello (76' Enzo Sotelo), Benítez, Jonatan Campo y Juan Navarro; Alexis Cabrera (54' Lucas Vico) y Jorge Gonzalez (87' Eduardo Casais). Sup: Alejandro Gladioli, Eduardo Madeo, Facundo Moyano y Lucas Parra. DT: Guillermo Calleri.

Ben Hur: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Ezequiel Kinderknecht, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso (45' José Alberto), Daniel Gonzalez; Matías Gonzalez, Gastón Palma (84' Ramiro Contrera) y Franco Rodas (59' Alejandro Carrizo); Juan Weissen. Sup: Agustín Stepffer, Ezequiel Gnemmi, Ignacio Forni y Matías Caballero. DT: Gustavo Barraza.



Primer tiempo: a los 28' gol de Mathier (BH).

Segundo tiempo: a los 16' y 28' goles de Jorge Gonzalez (C); 38' gol de Gastón Palma (BH) y 41' gol de Campo (C).

Incidencia: a los 42' del ST fue expulsado Campo (C).