FA Cup: Fecha de sorpresas

Fue una jornada de sorpresas en Inglaterra. El que no pudo primero fue el Manchester City de Pep Guardiola y deberá jugar un segundo partido. No supo quebrar al Huddersfield Town como visitante, empató sin goles y ahora deberá recibir a este conjunto de la segunda división en su estadio para definir la llave de los octavos de final de la FA Cup.

Se vio sorprendido el equipo celeste por su rival. Lejos de refugiarse en su campo, el Huddersfield buscó siempre presionar al City arriba y lo puso en aprietos por momentos. Sergio Agüero jugó los 90 minutos, al igual que Nicolás Otamendi y Pablo Zabaleta (fue capitán), pero no logró sacar provecho de las chances que tuvo en sus pies. Una la tiró por arriba y la otra se la tapó el buen arquero Joel Coleman. El local también tuvo las suyas, pero el chileno Claudio Bravo tuvo una buena tarea. Todo terminó 0 a 0.

El que hizo historia fue el Lincoln City. El conjunto amateur que actúa en la 5ª división de Inglaterra superó 1 a 0 a Burnley de la Premier League como visitante, con gol de Sean Raggett de cabeza en el último minuto de juego. De esta manera se metió por primera vez desde su fundación en 1895 en los cuartos de final y es el primer equipo amateur de la historia del fútbol inglés en llegar a esta instancia. Otro que dio el batacazo fue el Millwall de la 3ª categoría, que venció al Leicester, último campeón dela Premier, por 1 a 0 y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa de Inglaterra.

El que cumplió con las expectativas fue Chelsea. El líder de la Premier League venció 2-0 al Wolverhampton Wanderers, de la segunda división inglesa. Los goles en el Molineux Stadium de West Midlands los convirtieron Pedro y Diego Costa. Además, Middlesbrough, de la Premier, venció 3 a 2 a Oxford United, de la tercera división.