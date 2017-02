Maverick Viñales dominó la pretemporada

Tanto en Valencia, como en Sepang y Phillip Island, el más rápido fue uno solo: Maverick Viñales. El español, que está dando sus primeros pasos como piloto oficial Yamaha, se encargó hoy de volver a colocarse en lo más alto del clasificador, en lo que fue la tercera y última jornada de pruebas del MotoGP en el circuito australiano.

Mejorando en casi tres décimas su registro del jueves, aventajó por 2/10 a Marc Márquez (Honda), que junto a su compatriota fueron los únicos en manejar por debajo del 1m29. Tercero culminó Dani Pedrosa (Honda), en su mejor actuación de la semana (a 0s484), mientras que cuarto fue Jonas Folger (Yamaha), que al igual que español registró su mejor marca en los tres días de actividad.

Jorge Lorenzo (Ducati) finalizó por primera vez en suelo asiático dentro del Top 10 (8°, a 0s793), mientras que Valentino Rossi (Yamaha) no tuvo un viernes positivo, logrando el 12° mejor puesto (a 0s921). “Fueron unas pruebas muy positivas para nosotros. Vinimos aquí para probar diversos elementos y ahora ya tenemos las cosas claras, sabiendo además de que manera preparamos la moto para Qatar”, señaló Viñales, quien acaba de cumplir 24 años.

“Estoy muy contento por lo que fue el día de hoy -por el viernes-. Hemos probado muchas cosas. Me sentí muy cómodo. En general, fueron tres días muy positivos”, comentó Márquez. Por su parte, Rossi no demostró la misma alegría: “No estoy del todo contento. La moto tiene sus aspectos positivos, especialmente el motor, pero lamentablemente estas pruebas fueron más difíciles que las realizadas en Sepang. Debemos seguir mejorando”, manifestó.

Con el tiempo del viernes, Viñales terminó siendo el más veloz de los tres días de ensayos en Phillip Island, repitiendo lo hecho en Valencia y Sepang. Habrá que tenerlo en cuenta para el resto de la temporada. Los 10 más rápidos de los tres días fueron los siguientes: 1º Maverick Viñales (ESP/Yamaha), 1m28s549 (Sesión 3); 2º Marc Márquez (ESP/Honda), a 0s462 (Sesión 3); 3º Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 0s484 (Sesión 3); 4º Jonas Folger (ALE/Yamaha), a 0s493 (Sesión 3); 5º Cal Crutchlow (GBR/Honda), a 0s552 (Sesión 3); 6º Alex Rins (ESP/Suzuki), a 0s554 (Sesión 3); 7º Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), a 0s699 (Sesión 3); 8º Jorge Lorenzo (ESP/Ducati), a 0s793 (Sesión 3); 9º Jack Miller (AUS/Honda) a 0s809 (Sesión 3) y 10º Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 0s812 (Sesión 3).