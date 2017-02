Berlocq no pudo ante Nishikori

El “Gladiador”, apodo que el público le puso en Parque Sarmiento, en la serie de Copa Davis, le jugó de igual e igual a uno de los mejores del mundo en las semifinales del ATP de Buenos Aires y la verdad que lo puso en aprietos en todo el partido. Si hubiera ganado Berlocq para nada hubiera sido una injusticia. Claro que al hombre de Chascomús le costaba mucho más ganar sus puntos, era toda fuerza, coraje, pegarle duro y con algunos cambios de ritmo, tiros cortos para atraer al japonés a la red. Nishikori, lo opuesto, parecía que todos sus tiros salían con una simpleza y aceleración propia de los dotados, aunque en este partido no tuvo la mejor tarde.

El primer set fue para Berlocq por 6-4 y parecía que el sueño tenía sustento. El segundo set comenzó con un lapidario 3-0 a favor de Nishikori, todo indicaba que era un trámite para llegar al tercero. Pero siguió luchando el argentino, en algunos puntos se equivocó el pupilo de Dante Bottini y las cosas se emparejaron. Incluso tuvo posibilidades Charly de quebrar pero no estuvo fino y se le fue el set. El tercero tuvo varias similitudes con los anteriores, con Berlocq quebrando en el tercer game, pero no pudo ratificarlo con su saque y a partir de ahí tuvo más resto el hombre que quiere mezclarse con los fantásticos del tenis mundial y terminó llevándose el partido al ganar el set definitivo por 6-3. Otro año sin argentinos en la final, la última fue en el 2015. También este domingo, desde las 14, habrá un nuevo campeón en el ATP 250 de Buenos Aires.



LA PRIMERA SEMIFINAL

Con autoridad y basado en su poderoso servicio, alguno estuvo cerca de los 200 km, el ucraniano Alexandr Dolgopolov le ganó 7-5 6-2 a Pablo Carreño Busta (ESP).



EL DOBLES

En un partido interesante, Cabal/Farah (COL) le ganaron en una de las semifinales en tres sets a Bolelli/Fognini 4-6 7-6 y 10-3, ganándose el derecho de disputar la final hoy al mediodía con González/Marrero.



EL TIEMPO

Mucho se habló toda la semana de la lluvia, todos los pronósticos daban que iba a caer mucha agua sobre Buenos Aires desde el jueves hasta ayer sábado. Eso había preocupado mucho a los organizadores. Por suerte, los que hablan del tiempo, esta vez no estuvieron certeros.



SEGUIDORES NIPONES

Es increíble lo que ha generado Kei Nishikori en su país con el tenis. Donde juegue, siempre se verán banderas y fanáticos de su país alentando, y en el Lawn Tennis no fue la excepción. Incluso se vio a varios argentinos con la bandera japonesa, claro eran de Coronel Pringles, el lugar de nacimiento de Dante Bottini, entrenador y formador de Kei Nishikori. También lo siguen medios de comunicación en todos los torneos.



BERLOCQ, EN CONFERENCIA

* Creo que me voy a recuperar bien para Río, hoy tuve un desgaste muy grande, en el partido anterior terminé muy tarde, estuve trabajando con mi Kinesiólogo, estuve bien con mi físico, creo que me falto una chispa de rapidez, de reacción y no solo en lo físico, también en lo mental para estar más tranquilo, al no descansar bien, te sentís más inseguro.

* Cuando terminó el primer set y regaron la cancha me enojé, no me gustó porque eso me iba a exigir a que los puntos sean más largo, pero siento que para Río voy a llegar en condiciones

* Este nivel que estoy teniendo siento que lo tuve en otros momentos de mi carrera, hace dos años llegué a semi acá y perdí con Nadal y siento que en ese momento jugué mejor que hoy. Estoy conforme pero no me puedo quedar con lo que hice esta semana. Si tengo que valorar mucho lo que vengo haciendo en el año.

* Es normal en el deporte de alto rendimiento, que cuando terminas muy tarde y con mucha adrenalina, cuesta bajarla, pero nosotros tenemos que estar acostumbrado a eso.