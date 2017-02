Stolbizer: la detención es "reparadora y un alivio" Nacionales 19/02/2017 Redacción Subrayó que "es un ladrón, además de un genocida".

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La líder del GEN, Margarita Stolbizer, resaltó ayer que la detención del exjefe del Ejército César Milani "es reparadora" y "un alivio" para las víctimas, al tiempo que aseguró que el retirado teniente general "además de un genocida, también ha sido un ladrón que se ha quedado con un montón de plata ajena".

"La detención de Milani es reparadora. La Justicia, siempre tarde, pero llega", sostuvo la diputada nacional, quien recordó que "el enorme poder que este hombre tenía para manejar áreas de inteligencia y recursos secretos fue un poder que le asignó (la expresidenta) Cristina Kirchner".

En diálogo con Radio Mitre, la referente opositora advirtió que eso sucedió "con el agravante de haber tenido en esto el acompañamiento de personas como (las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo) Estela de Carlotto o (la de la Asociación Madres de Plaza de Mayo) Hebe Bonafini que no podían acompañar".

"Esto como un alivio frente al dolor que le produjeron no solamente los Milani, sino aquellos que bancaron y sostuvieron a Milani. No hay que olvidar que además de un genocida con muchísimo poder en el último Gobierno, también ha sido un ladrón que se ha quedado con un montón de plata ajena porque no puede explicar su patrimonio. Tiene un enriquecimiento patrimonial que no puede explicar, salvo pensando que hizo un abuso en el uso de los manejos públicos que de forma reservada le entregó Cristina Kirchner", finalizó Stolbizer.

El exjefe del Ejército fue detenido el pasado viernes en el marco de la causa en la que se le imputa haber estado a cargo del grupo de tareas que secuestró en La Rioja durante la última dictadura militar a Pedro y Ramón Olivera y a Verónica Matta, que fueron detenidas y trasladadas al Instituto de Rehabilitación Social, centro clandestino que funcionaba en la capital de esa provincia.