AFA: ¿un video muestra un fraude?

Rodrigo Escribano, vicepresidente de Talleres de Córdoba, se defendió explicando que "en el video se ve un papel doblado, y los votos eran cartones duros, esto es una operación en mi contra".



De acuerdo a información de Télam, sobre el día de la fallida elección Escribano explicó "los votos eran cartones duros y en el video se ve un papel doblado, y cualquiera que estuvo ahí sabe cómo fue el acuerdo previo para hacer la votación", y contó que "se pegaron dos votos y ninguno de la mesa sabemos que pasó".



"Hubo un error y nos hacemos cargo todos, pero las barbaridades que dicen afectan mi nombre y mi honor, y el de muchas personas que estaban conmigo, como el Defensor del Pueblo, los miembros de la IGJ (Inspección General de Justicia) y de las dos partes", agregó el dirigente de Talleres de Córdoba.



"No puedo quedarme tranquilo, no puedo no defenderme porque es un barbaridad y los responsables de esto lo van a tener que aclarar", señaló Escribano, en tanto no pudo precisar "de dónde viene la acusación", más allá de las declaraciones del exvicepresidente de Quilmes, Carlos Colonna, quien lo involucró.



"El objetivo debe tener que ver con el momento político" de la Asociación del Fútbol Argentino, sostuvo Escribano.