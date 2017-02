Nico González sorprendió en Viedma

Y un día volvió el TC. Este viernes, la categoría en actividad más antigua del mundo inició una nueva temporada, en el autódromo Ciudad de Viedma. Allí, Luis José Di Palma (h) fue el gran protagonista del día, siendo el más rápido tanto en la única tanda de entrenamientos como en la sesión inicial de clasificación. El día se presentó de la mejor manera, con un cielo despejado que permitió el desarrollo de la actividad sin mayores inconvenientes. Tras ser el mejor por la mañana, Josito, que debuta en el Laboritto Junior Racing en esta fecha, aventajó en clasificación por apenas 75 milésimas al piloto rafaelino Nicolás Gónzalez (Torino), en lo que fue el mejor resultado de viernes para el oriundo de nuestra ciudad en su segundo año consecutivo en la categoría. Detrás, a 0s158, quedó Facundo Ardusso, con el flamante Torino del Renault Torino Team. El mejor Ford resultó ser Mauricio Lambiris (4°), en su debut en el equipo de Omar Martínez. Tras el uruguayo finalizó Agustín Canapino, siendo el más destacado de los Chevrolet.

Muy buenos resultaron ser los trabajos de los debutantes Alan Ruggiero (Torino, 6°) y Julián Santero (Torino, 8°), mientras que no comenzaron con el pie derecho ni el campeón, Guillermo Ortelli (Chevrolet, 13°, a 0s654 de Di Palma), ni Matías Rossi (23°, a casi 1s), en las que fueron sus primeras tandas oficiales como piloto de Ford.

Los 10 mejores del viernes fueron los siguientes: 1º Luis José Di Palma (h) (Torino), 1m29s577; 2º Nicolás González (Torino), a 0s075; 3º Facundo Ardusso (Torino), a 0s158; 4º Mauricio Lambiris (Ford), a 0s240; 5º Agustín Canapino (Chevrolet), a 0s264; 6º Alan Ruggiero (Torino), a 0s411; 7º Juan Pablo Gianini (Ford), a 0s421; 8º Julián Santero (Torino), a 0s443; 9º Juan Martín Trucco (Dodge), a 0s409; 10º Christian Ledesma (Chevrolet), a 0s572.



GRAN TRABAJO

Gran trabajo del A&P Competición, que logró entregarle el Torino a Nicolás González en óptimas condiciones a la hora de clasificar. Tras haber completado la tanda de entrenamientos durante la tarde del viernes, el piloto de Rafaela había marcado como mejor registro un tiempo de 01: 30,540 que lo pocisionaba en el 11º lugar quedando a una diferencia de 0,963 decimos de Josito Di Palma. Al momento de clasificar González, mejoró el tiempo en su primera vuelta y sería el 1: 29,267 lo que lo llevó a escoltar a Di Palma. El Joven piloto del A&P Competición tras bajar de su auto nos decía lo siguiente: “…quiero agradecerle a Cristian Fernández, a Adrián, Claudio y a todos lo que trabajan en el auto. Realmente han hecho un gran trabajo y realmente tenemos un buen auto. En los entrenamientos no pudimos girar mucho, en la clasificación fuimos detrás del “Gurí” y pude hacer una buena vuelta. En la segunda venía más rápido y se me fue un poquito de cola, así que creo que tenemos para un poquito más. A la marca la favorecen los circuitos trabados y no así los circuitos rápidos, así que vamos a ver que pasa en el fin de semana. Muchas gracias y un gran cariño a todos y a aquellos de Rafaela que me siguen.” Así, Nicolás se explayaba ante los numerosos medios que pudieron entrevistar al joven nacido en nuestra ciudad. Para este sábado, González deberá afrontar una tanda más de entrenamientos desde las 12 Hs. y luego clasificará desde las 15:05 Hs. A partir de esta fecha y hasta terminar la temporada, la categoría ha cambiado el formato de clasificación siendo éste formado por solo cuatro (4) grupos de clasificación. La actividad de hoy se transmitirá por la señal de DeporTV en vivo desde las 15 Hs.



LARGA ULTIMO

En tanto, Josito Di Palma deberá largar último en la serie que le toque competir mañana en Viedma. Sobre quien ayer marcó la pole en la primera clasificación del TC pesa una sanción del año pasado, debido a un hecho sucedido en el coronación de La Plata. Por lo ocurrido en esa carrera, donde tuvo un intercambio de opiniones con el comisariato deportivo tras las series, ya fue multado con $30000 y ahora deberá cumplir en pista con lo restante. Justo en el fin de semana que hasta el momento arrancó de la mejor manera.