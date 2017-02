Bottero: "Control, agrotóxicos y género son los ejes de este año" Locales 18/02/2017 Redacción El concejal radical del Frente Progresista repasó los que considera como sus principales desafíos de este año legislativo.

Ampliar FOTO LA OPINION EN EL DIARIO. Bottero insistirá en un mayor control de las acciones del gobierno local.

En la agenda de prioridades de lo que será su último año como concejal de Rafaela, Germán Bottero colocó tres temas: los proyectos para la creación de un organismo de control de la gestión municipal, para regular la aplicación de agroquímicos y la conformación de una oficina de género en el ámbito del Gobierno local. "Está decidido, no voy a ser candidato. Es una decisión tomada", dijo en el marco de un año en el que las elecciones de octubre marcarán la renovación de la mitad de las bancas del cuerpo legislativo rafaelino.

Al finalizar este 2017, Bottero acumulará 16 años como concejal en dos etapas, algo así como un tercio de su vida. "Ya les comuniqué a todos los que debían saberlo. No iré por la reelección" reitera sin profundizar en las razones aunque las mismas giran en torno a algo así como "ciclo cumplido".

El acto de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal se realizará el jueves 9 de marzo a partir de las 19, rompiendo con la tradición de iniciar el primer jueves del tercer mes del año. Los feriados de Carnaval del 27 y 28 de febrero que acortan esa primer semana explican la decisión de postergar el inicio de la actividad regular en el sexto piso.

En este escenario, Bottero quiere despedirse de la actividad legislativa con el tratamiento de "tres temas que venimos empujando hace tiempo, yo personalmente hace largos años, como es la constitución de un ente de control, la apertura de una oficina de género y la actualización de la normativa sobre agrotóxicos". "El proyecto de Tribunal de Cuentas fue presentado hace tres años, una propuesta de mucho trabajo que hicimos desde el Frente Progresista junto a profesionales especializados en el tema. El Intendente y su equipo este año manejan un presupuesto de $1500 millones, una cifra inmensa que debe ser auditada para tranquilidad de los vecinos y vecinas y del propio Ejecutivo", expresó.

Al respecto, Bottero anticipó que "desde la oposición seguimos perfeccionando la propuesta de Unidad de Control Municipal que ha tomado muchas formas en tantas discusiones, pero si algo está claro es que Rafaela no puede seguir sin un ente que controle cómo se invierte o se gasta la plata de todos los ciudadanos".

-Pero el Ejecutivo avanzó en un acuerdo con el CIPPEC para generar un espacio de control y transparencia.

-Nos invitaron a suscribir el convenio entre el Municipio y el CIPPEC allá por diciembre del año pasado. Decidimos no participar por una cuestión política. Es decir es una respuesta política del Intendente a una iniciativa nuestra por lo que no correspondía estar. De todos modos, estamos abiertos al diálogo y buscar puntos de encuentro con el oficialismo.

-¿Y si no hay coincidencias?

-Entonces avanzaremos con nuestro proyecto para crear la Unidad de Control Municipal.

-Por la mayoría de la oposición, se descarta su aprobación y en ese caso dejarán en una situación incómoda al Intendente.

-Creemos que el organismo debe existir. Aceptamos sugerencias y aportes para enriquecer el proyecto, pero es necesario no dejar pasar más tiempo. No lo vamos a sacar en la primera sesión de marzo, pero sí abrir instancias de debate. Debemos definir qué queremos controlar. Quizás lo que se defina con el CIPPEC pueda encajar en la estructura de este nuevo organismo de control que nosotros proponemos. Si se aprueba nuestro proyecto, es cierto que el Intendente deberá evaluar si lo lleva a la práctica, si lo veta o bien si se inclina por un veto propositivo.

Por otra parte, Bottero destacó los avances para tratar una ordenanza de agroquímicos. "Recibimos un muy buen documento del Instituto para el Desarrollo Ambiental. El viernes nos reunimos con su personal y el objetivo es darle tratamiento en el primer semestre. Por mi parte, propongo una restricción de 500 metros para aplicar productos fitosanitarios tomando como referencia estudios de especialistas utilizados en casos judicializados", sostuvo.

En tanto, el legislador confía en que ahora es el momento para crear por ordenanza la Oficina de Género. "Presenté un proyecto que lamentablemente no obtuvo el quórum necesario para llegar a sesión. Hay un contexto nacional, podríamos decir hasta mundial, que presiona -necesariamente- para que el estado avance en políticas públicas que impulsen la independencia y seguridad de las mujeres, propiciando una igualdad de género. Ahora es el momento", concluyó.