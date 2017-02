Ben Hur quiere traerse un buen resultado frente a Camioneros

En el primer partido de la fase final de la etapa preliminar Regional de la Copa Argentina para equipos del Federal B, Ben Hur visitará esta tarde a Camioneros de Luján. El encuentro se disputará, desde las 17, en Esteban Echeverría con el arbitraje de José Díaz (Villa María).

En esta seguidilla inentendible de partidos prevista por la organización, jugando cada tres días cuando el fútbol argentino profesional no se pone de acuerdo para comenzar los calendarios, los representativos del Federal B son los que tienen esta gran oportunidad de ingresar entre los 64 equipos que disputarán el cuadro principal del torneo. En tal sentido, ayer quedó confirmado que la revancha se disputará el martes a las 21 en el estadio Parque.

El elenco dirigido por Gustavo Barraza apuntó fundamentalmente a la recuperación física de los futbolistas luego del encuentro de vuelta ante Belgrano de Paraná, pero en este aspecto se confirmó la baja para este encuentro de Emir Izaguirre. El centrodelantero quedó muy golpeado en la rodilla derecha y directamente no viajó ayer junto a la delegación. El entrenador no confirmó su sustituto, pero se especula que Franco Rodas sería el reemplazante. Recordemos que ya en la fase anterior no pudo estar disponible el marcador central Nicolás Besaccia, por la lesión en un hombro.

De tal forma, BH alistará a Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Ezequiel Kinderknecht, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso, Daniel Gonzalez; Matías Gonzalez, Gastón Palma y Franco Rodas; Juan Weissen. También viajaron Agustín Stepffer, José Alberto, Ignacio Forni, Alejandro Carrizo, Ezequiel Gnemmi, José Escalada, Ramiro Contrera y Matías Caballero. Teniendo en cuenta que viajaron 19 futbolistas, uno de los varios juveniles del Club que está en la lista quedará al margen en el banco de suplentes. El conjunto rafaelino aguardó concentrado este compromiso en el predio de Defensa y Justicia, que ya utilizara hace varios años cuando viajaba a Buenos Aires a jugar por la B Nacional.

BH llega de manera inmejorable en lo anímico con cuatro victorias en otras tantas presentaciones. Desde lo futbolístico, tratará hoy de superar la baja de Izaguirre (autor de tres tantos en este certamen) con Weissen como referente de área, y Matías Gonzalez junto a Rodas como los demás intérpretes en el aporte ofensivo.

En cuanto al local, cuenta con un plantel importante para esta categoría y que viene buscando ascensos en los últimos torneos. Su invicto de 12 partidos es una buena carta de presentación y sirve para graficar que será un enfrentamiento de riesgo para el elenco del Sur de nuestra ciudad.



HABRA VISITANTES

Se conoció ayer que en estos encuentros se podrá contar con público visitante. El equipo bonaerense lleva una buena cantidad de hinchas de local y seguramente varios estarán en la revancha en nuestra ciudad.

Cabe recordar que Camioneros, fundado el 26 de agosto de 2008 por Hugo Moyano, y Pablo, uno de sus hijos. El predio deportivo está en la localidad de Nueve de Abril, en el partido de Esteban Echeverría.