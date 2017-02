Artistas de lujo en el ciclo Taco Punta Pie

Este sábado a las 21 horas llega la última presentación de Taco Punta Pie en el Anfiteatro Alfredo Williner, con una importante cantidad de artistas que mostrarán lo mejor de nuestro folclore. En esta oportunidad, se realizará la proyección oficial de los videos y el disco de algunos de los ganadores de la tercera edición del Certamen de Valores Rafaelinos de Folclore y Tango "Desde el Sur".

Estarán en escena Mirta y Rody, Daniela Lesté, Guillermina Scalenghe, Germán Vega, Fabiana Lozano, Germán Ochat y la Orquesta Municipal de Tango.

En caso de mal tiempo, el evento se trasladará al Centro Cultural Municipal - Sala Sociedad Italiana (Pueyrredón 262).



LOS ARTISTAS

* Daniela Lesté: ganadora en el rubro Canción Inédita, cantautora, guitarrista y docente. A temprana edad inicia sus estudios en Rafaela y continúa con los mismos en la ciudad de Rosario, específicamente en la Universidad Nacional, y en instituciones municipales, teniendo como profesores a Jorge Fandermole, Ethel koffman, Graciela Mozzoni, Sandra Corizzo y Ricardo Arias, entre otros. A partir del año 2009 comienza su trabajo como profesora de canto. Compartió escenarios con músicos como Ramón Ayala, Monchito Merlo, Eduardo Spinassi y Salvador Trapani.

* Guillermina Scalenghe: ganadora en el rubro Canción Inédita, joven compositora de la ciudad de Rafaela. Actualmente trabaja en un proyecto solista junto a músicos locales, con una formación abierta y cambiante, sujeta a la especificidad estética que requiere cada concierto. Trabaja sobre un repertorio que aborda composiciones propias y arreglos de canciones de otros autores. Desde la fusión de distintos géneros y estilos, como elementos del folclore, ritmos latinoamericanos y rock nacional, surgen sus canciones. La acompaña hoy Emanuel Stampanone en bajo.

* Germán Vega: ganador en el rubro Solista Instrumental, nació en Rafaela, pero vivió en Nuevo Torino hasta los 4 años. Se inició estudiando música a los 11 de forma particular y luego comenzó a tocar profesionalmente en varias orquestas hasta el día de hoy, en donde se desempeña como acordeonista y director de la orquesta regional La Onda Kuartetera.

* Fabiana Lozano: ganadora en el rubro Solista Vocal de Tango, profesora de guitarra, Teoría y Solfeo, estudio realizado en la academia de Jorge Angel Domenella. Su profesora de canto fue Rosa Alcaráz. Interpreta folclore desde los 6 años y canta tango desde el año 2010.

* Germán Ochat: ganador en el rubro Solista Vocal de Tango, ganador de la subsede del Pre Cosquín 2011 de Rafaela. Participó en el escenario "Atahualpa Yupanki" de Cosquín en enero de 2012. Fue ganador del certamen de Folclore y Tango "Desde el Sur" en el año 2013, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Rafaela como solista vocal masculino de folclore. Ganó el certamen "Festival del Pescador 2014" como solista vocal masculino, participando en el escenario "Horacio Guarany" frente a 20.000 personas, en donde además se presentaron Miguel Angel Morelli, Orlando Vera Cruz, Horacio Guarany, Facundo Toro y Los Tekis, entre otros.

* Orquesta Municipal de Tango: fue creada en el año 2006, en virtud de preservar, difundir y promover la música de tango, género por excelencia que nos representa en el mundo y considerado una de las manifestaciones artísticas de mayor valor y relevancia dentro de nuestra cultura. Se ha presentado en numerosos escenarios de la ciudad y del país, invitando en cada ocasión a distintos bailarines y cantantes, brindando así la oportunidad de participar a todos los cultores del género que tiene la ciudad.

* Rody y Mirta Fernández: pareja de baile de tango que nació en el año 2000, con estilo milonguero y propio. Ganadores del premio "Gym on Stage", otorgado por el teatro Premier de Buenos Aires en el año 2007. Fueron convocados para bailar junto a grandes orquestas reconocidas tales como Argetango, El Arrastre, Orquesta Municipal de Tango de Rafaela, Scalenghe Tango Trío, etc. Demuestran su amor por este patrimonio cultural de la humanidad, recorriendo diversos escenarios de nuestro país.