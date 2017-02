En Brasil reconocen el gran nivel de Gretter

La segunda temporada de Melisa Gretter en el Americana Corinthians de la Liga Brasilera sigue por muy buen camino. El equipo está puntero y la rafaelina tiene números destacados en diversas facetas del juego. Con este rendimiento, viene creciendo su reconocimiento tanto de la afición como de la prensa del basquet que sigue la competencia. Tanto que por estos días se reiteró la definición para Meli “como la “Messi del Basquet”, que en ocasiones anteriores ya recibiera en diferentes torneos internacionales, juveniles y de mayores.

El sitio Meutimao.com.br de cobertura general de Corinthians, tituló una nota “Com Direito a Comparacao com Messi, Argentina Faz Sucesso No Basquete Do Corinthians”, y en el desarrollo expresa que “la armadora argentina Melissa Gretter viene llamando la atención de la torcida corinthiana. Totalmente adaptada a Brasil y titular en el equipo albinegro, la jugadora viene demostrando óptimas actuaciones en la LBF (Liga de Basque Femenino) y ya llegó a ser llamada ‘Messi do basquete’ por los torcedores”.

Agrega que “Toda esa comparación no viene sola. La armadora de 24 años posee marcas impresionantes en el Timão: 94 puntos conquistados em 12 partidas, con un aprovechamiento de 28,13% en lanzamientos de tres puntos, 46,43% en intentos de dos puntos e increíbles 88,44% en lanzamientos libres”.

Gretter expresó, por su parte, que “estoy contenta y satisfecha con mi desempeño en la escuadra. La Comisión Técnica, mis compañeras me están apoyando mucho en entrenamientos y juegos. Siempre cuento con su confianza y eso me permitió realizar óptimos partidos y seguir trabajando cada vez mas para ayudar al equipo en la competición”.

Asimismo, mencionó que “la torcida de Corinthians Americana nos apoya en todos los partidos. Estoy muy feliz de recibir cariño y apoyo en los juegos. Ese afecto me da mas confianza para seguir trabajando y dando alegrías a ellos”.