Los docentes esperan una oferta salarial

En el marco de la paritaria docente, este viernes se llevaron adelante reuniones de las comisiones técnicas que tratan salario y condiciones de trabajo. Pero el gobierno aún no presentó su oferta salarial.

Desde AMSAFE informaron el Ministerio de Educación de la Provincia sólo presentó un informe del Nivel General del Indice de Precios al Consumidor. Cabe recordar que en el primer encuentro, el gremio había planteado la necesidad de que el aumento salarial recomponga el poder adquisitivo tras la escalada inflacionaria del año 2016 y los tarifazos que se anuncian para el presente año.

Según expresaron los dirigentes gremiales, la paritaria pasó a un cuarto intermedio "hasta tener una propuesta que mejore el salario docente y tenga en cuenta nuestros reclamos integralmente". Desde el Gobierno, no realizaron declaraciones.

Por su parte, el sindicato entregó un listado de temas para tratar por la paritaria. Donde se destaca la necesidad de trabajar temáticas del Area Producción y Trabajo (ex No Formal), en función de ir avanzando en la concreción de los derechos a la estabilidad, ascenso, traslado, etc..

Además, se pidió una convocatoria a concurso de ascenso directivo, no directivo y supervisión de Secundaria; cronograma de sustanciación del concurso del nivel Superior; cronograma de titularización de cargos y horas cátedra de Inicial, Primaria, Especial y Secundaria.

En cuanto a Salud y seguridad, se solicitó la implementación del Programa Provincial de Evacuación de escuelas; el Programa de inversión en infraestructura; el Plan Anual de Prevención de Enfermedades; el Cronograma de Talleres de la Voz en todas las regionales; la Campaña sobre enfermedades oncológicas; y Aprobación del Protocolo para escuelas afectadas por agroquímicos.

Finalmente, se expresó la necesidad de que el IAPOS reestructure los mecanismos para que pacientes con enfermedades crónicas accedan a sus medicamentos y que se revean las decisiones sobre licencias médicas de salud tomadas en el año 2016 mediante la "tablita".