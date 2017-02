Sensaciones y sentimientos

Ahora lector, si nos permite, vamos a entrar a un ámbito de su intimidad: sabemos que usted, al encarar una idea de texto para enviar, se pregunta antes de escribirlo cómo será recibido y solo entonces, cuando se siente seguro de que el destinatario interpretará cabalmente su idea, lo expondrá con todos los detalles que había imaginado para impresionar a esa persona. Más aún, ya visualiza la cara que este pondrá al abrir la pantalla y encontrar ese mensaje que usted elaboró con tanto interés y preparación.

¿Vio cuánto y cómo conocemos su ámbito íntimo?

No es un gran secreto, es cierto; todos hacemos ese procedimiento, que además es necesario; si hay algo absolutamente personalizado, son los mensajes que viajan por whats app, los que, aparte del amplio espacio disponible y la apreciada confidencialidad, tienen al atractivo de que no cuestan, ya que, al menos, queremos creer que no los estamos pagando.

Pensándolo bien, si bien no se avanza sobre la intimidad de nadie, sí existen

-como en las películas- el suspenso, el misterio y una duda que nunca desaparece. Suspenso en el momento en que nos preguntamos cuándo y cómo será contestado nuestro mensaje, y también luego, cuando aparecen los tildes oscuros ¡y no los azules! Entonces nos crece el misterio y decimos: ¿qué hace? ¿por qué no lo abre?, y la duda llega y se instala cuando, después de enviar variados mensajes y videos a distintos destinos, nos van llegando esos textos, que tanto levantan el ánimo, como: “muy bueno”, “me gustó”, “excelente”, entre otros, pero ya no podemos precisar qué material hemos mandado, ni a quién.

Como nada es tan simple ni fácil, la actitud de los mensajeros de whats app también tiene sus elementos éticos. Si queremos que nos aprecien nuestros iguales reenviantes habrá que tener presentes algunas actitudes.

Para empezar, tener en cuenta que ellos no tienen obligación de saber qué nos han enviado otros; entonces, si recibimos algo repetido, no deberíamos decirles “me gustó, pero ya lo había recibido”: eso no los va hacer sentir bien, porque tiene un cierto contenido de reproche, y ellos empezarán a dudar antes de mandarnos nuevos textos. Por lo demás, si los textos no nos causan gracia, la culpa no será, ni remotamente, de quien los envió. Seamos justos y buenos: ¡no se lo reclamemos!

Está muy bien, cuando nos gustan, siempre hacerlo saber. Si comentamos algo en especial, será bueno dar una pauta del contenido para que se sepa qué texto estamos elogiando.

Cerrando la idea: es condición imprescindible tener en cuenta todos los detalles de personalidad de quienes los va a recibir y, por supuesto, adecuar a él los contenidos. Una regla a aplicar es la de nuestro propio gusto: si nos causó placer, hará lo mismo con la persona a quien se reenvíe.

Por su bien y el de los demás ¡sea selectivo! Si no le gustó lo suficiente, o lo dejó indiferente, o no lo conformó y/o le pareció de poco nivel lo que ha recibido, no lo reenvíe. También es muy contraproducente lanzar al aire (precisamente, a la nube) y en forma indiscriminada y a todos los contactos, la totalidad del material que nos ha llegado. En ese caso lo único que conseguiremos es saturarlos y ellos, como defensa, ni siquiera abrirán lo que les llegue con nuestro nombre.