Murió el actor Leo Rosenwasser

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El actor y conductor Leo Rosenwasser murió a los 61 años al sufrir un infarto en el apart hotel del barrio porteño de Belgrano, en el que vivía junto a su pareja.

El deceso del ex humorista del programa "Videomatch" se produjo en el Apart Hotel Migueletes Plaza Belgrano, situado en la calle Migueletes 1245.

Este jueves por la noche Rosenwasser se descompensó mientras cenaba con su pareja, Valeria Dollagaray, y poco después murió a causa de un paro cardíaco.

En los últimos días el actor había sido protagonista de una polémica tras ser acusado de violencia de género por su ex mujer, Raquel Bermúdez, con la que tenía tres hijos menores de edad, mientras se difundieron videos en el que mantenía una fuerte discusión con ella.

Rosenwasser había alcanzado popularidad en los años 90 con sus personajes en el programa de Marcelo Tinelli "Leo Leonor" y "Rompé Pepe".

Fue el mismo conductor, entre otras figuras conocidas, el que despidió al actor en las redes sociales: "Despertarme y enterarme lo de Leo. Que fuerte LPM. Panaderoooo, Rompé Pepe, Osoooo, Mirá como te meneo, son las frases que hoy se me vienen a la cabeza. Chau Leo querido", expresó Tinelli en su cuenta de la red social Twitter.

En los últimos años, Rosenwasser había incursionado en el periodismo, con un programa de entrevistas en un canal de cable, y también había estado como panelista en el programa "Bendita TV", de Canal 9 e integró el elenco de "Peligro No Codificar", en América 2.

En tanto, Valeria Dollagaray, que era pareja del humorista, lo despidió en la red social Instagram: "Inexplicable… Desgarrador… Dolor infinito… Pero nuestro compromiso del Te amo para siempre es para siempre, mi amor. Aunque ya no me lo digas cada mañana al despertar, ni cada noche antes de dormir".

Y siguió: "Sos el hombre que más me cuidó… El que me volvió a hacer sentir viva… Volver a enamorarme… A tener proyectos y volver a reír. ¡Sos y siempre vas a hacer una padre y ser humano intachable! No te merecías todo el estrés que venías acumulando. Descansa en paz, papi… Te amo para siempre".