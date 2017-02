Tras la polémica, Macri se mostró con Basavilbaso

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri visitó ayer por primera vez la provincia de San Luis y estuvo junto al director de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, en un centro de jubilados, luego de la polémica desatada por el anulado decreto para modificar el cálculo de los haberes.

En la capital puntana, el mandatario nacional resaltó la decisión de su gobierno de "terminar con la estafa" en la liquidación de las jubilaciones y pensiones a través de la sanción de la Ley de Reparación Histórica. Junto a Basavilbaso, el jefe de Estado subrayó: "Una sociedad, un país que no es agradecido con sus abuelos, que no reconoce su trabajo, construyendo, educando, formando familias, es una sociedad sin futuro".

A la vez, el líder del PRO remarcó que el Gobierno empezó "una etapa de cambio difícil" y apuntó contra los que "ponen palos en la rueda". "Hemos comenzado una etapa de cambio difícil, porque todavía hay mucha gente que se opone al cambio, que pone palos en la rueda, buscando siempre cómo parar este esfuerzo por sincerar y ordenar la Argentina. Pero somos una mayoría convencida de que este cambio es posible, que se puede. Vamos a seguir batallando por el cambio", destacó el Presidente.

Macri celebró que el Gobierno logró "poner la inflación bajo control" y manifestó que espera que en 2019 esos valores sean "menor al 10 por ciento". "Nadie quiere perjudicar a nadie y quiero que el salario de la gente sea más fuerte, por eso estamos bajando la inflación", afirmó Macri en declaraciones formuladas a un sitio web durante su visita a la provincia de San Luis. Dijo esperar que "todos vayan acordando y teniendo en cuenta la pauta inflacionaria que nos ha provisto el Banco Central y con una cláusula gatillo: si la inflación es mayor se corrige".

En su primera visita a la provincia puntana tras asumir, el jefe de Estado inauguró una planta de efluentes cloacales acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el intendente local, Enrique Ponce.

Sin la presencia del gobernador local, Alberto Rodríguez Saá, en los actos encabezados por Macri se destacó la participación del diputado nacional Claudio Poggi, quien está duramente enfrentado con el actual mandatario puntano. "Que alegría estar acá en San Luis esta maravillosa provincia que está en el corazón del país y de todos los argentinos", afirmó Macri, junto a Poggi.

La obra forma parte del Plan Nacional del Agua, y en ese acto el Presidente remarcó: "Hace más de 60 años que un presidente no venía a San Luis a inaugurar una obra", que beneficiará a 190 mil habitantes. Según sostuvo, el objetivo del gobierno en los próximos cuatro años es "que el 100 por ciento de las poblaciones urbanas tengan agua potable y tres de cada cuatro habitantes tengan cloacas".



BASAVILBASO

NO RENUNCIA

Por su parte, Basavilbaso aseguró que "en ningún momento" pensó en renunciar tras el escándalo originado con la resolución que recortaba el aumento en las jubilaciones. "En ningún momento barajé renunciar. Hemos hecho muchos más aciertos que desaciertos", enfatizó el funcionario. Dijo que habló con la diputada nacional Elisa Carrió, quien lo había cuestionado con dureza en una sesión de la Cámara de Diputados. "Hablé con Carrió anteanoche y aclaramos un par de cuestiones. Tengamos en cuenta el entorno. Estaban votando la ley de ART y llega la noticia de la movilidad. Eso complicó la sesión, fue muy larga. Ella lo que planteaba era dar marcha atrás", relató.

En declaraciones a radio La Red, Basavilbaso admitió: "Aceptamos el error, por eso dimos marcha atrás. Afortunadamente, con la modificación de ayer llegamos a hacer las liquidaciones como todos los meses. Se va a cobrar con los valores del 12,96% de aumento, que fue lo que nos pidió el Presidente".