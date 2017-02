Negri: "El cúmulo de errores desgastan"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Tras las polémicas por el acuerdo con el Correo Argentino y las jubilaciones, el jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, advirtió ayer que "el cúmulo de errores desgasta", al tiempo que subrayó que "el Gobierno no es una empresa". "El cúmulo de errores desgasta, eso está claro. La figura del Presidente, que es la que alinea frente a la confusión, no puede ser abusada en el uso de la misma", sostuvo el referente radical. En declaraciones a radio La Red, el legislador cordobés remarcó que "así como hay decisiones inevitables que a veces traen costos y un Gobierno tiene que tomarlas, el arte de la política es hacer evitable un montón de cosas que pueden ser evitables".

"Cuando hay alta sensibilidad uno puede tomar sistemas de alerta, de precaución", planteó el diputado nacional oficialista, en alusión a la serie de "errores no forzados" que realizó en las últimas semanas el Gobierno. En ese sentido, Negri afirmó que "el Gobierno, la cosa pública, no es una empresa". "A un gerente uno le tira la oreja, pero en la cosa pública está el interés de la sociedad", enfatizó.



MASSA: "FALTA DE

PREPARACION"

El diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, apuntó al gobierno de Mauricio Macri y consideró que "equivocarse tantas veces es falta de preparación". Durante una visita a una fábrica de papas en la localidad de Otamendi, Massa se refirió a la polémica por el cambio del cálculo de los aumentos en las jubilaciones que el Gobierno debió dejar sin efecto y afirmó: "Para ellos 20 pesos es mucha plata. Para otros, los que viven en una burbuja, 20 pesos no es nada".

Al visitar Comandante Nicanor Otamendi, perteneciente al partido de General Alvarado, Massa expresó que "los jubilados no están bien. Todavía están esperando que el Estado les reconozca el trabajo que hicieron durante cuarenta años". A su entender, "el Gobierno tiene que terminar con esta forma de gobernar improvisando permanentemente".

"Mientras ellos tratan de acertar juegan con la realidad de los argentinos. Equivocarse una vez y admitir el error es una virtud. Pero equivocarse tantas veces, que nos tomaría otra página entera recordarlas, es claramente una muestra de la falta de preparación del equipo de gobierno para administrar el país", agregó Massa.