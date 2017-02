Jugador de Vélez involucrado en una pelea en un boliche Policiales 18/02/2017 Redacción Leer mas ...

Tres jóvenes fueron detenidos por una pelea en el boliche Ink de Palermo, que terminó con botellazos en la calle. Un jugador de Vélez, Héctor "Tito" Canteros, se involucró para tratar de separar a los participantes.

Según lo informado por el canal de noticias TN, Canteros no resultó herido ni fue detenido. Tras la pelea se quedó en el lugar y la Policía lo dejó ir a su casa, pero perdió la llave de su camioneta y tuvieron que buscarle un reemplazo. El futbolista tiene parte médico de lesionado y no va a participar en el amistoso que su club jugará mañana ante Rosario Central.

Todo empezó por dos jóvenes que discutieron por una chica. Luego se sumaron más personas y se estima que siete u ocho participaron en la pelea, que empezó dentro del boliche --ubicado en Coronel Niceto Vega al 5600-- y siguió en la calle. Esta mañana aún se veían las botellas rotas en la vereda.

Los dos jóvenes que se golpearon fueron atendidos por el SAME y derivados al Hospital Fernández. Tenían heridas cortantes, producto de los botellazos que se dieron entre ellos. Quedaron detenidos, al igual que la chica (de 28 años aproximadamente) que está en la comisaría N° 31 y con algunas heridas.